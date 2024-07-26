Для участников «Иртышского Сабантуя» запустят специальный автобус

«Он проедет по улицам Лукашевича — Красный Путь — метромосту — 70 лет Октября — Степанца — Перелета — проспекту Комарова и будет подбирать пассажиров на всех действующих остановках по пути следования. Для удобства на транспортном средстве разместят два трафарета со схемой маршрута, еще один на лобовом стекле — с надписью “Иртышский Сабантуй”, — рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Проезд в автобусе будет стоить столько же, сколько и в обычном городском транспорте.