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Для участников «Иртышского Сабантуя» запустят специальный автобус

Он будет ходить по схеме «Автовокзал—Городок Водников».

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 27 июля, в Омске пройдет II Международный иртышский Сабантуй. Для удобства гостей и участников праздника запустят специальный автобус. Он будет курсировать по схеме «Автовокзал — Городок Водников» с 12 до 17 часов. Интервал движения — 50 минут.

«Он проедет по улицам Лукашевича — Красный Путь — метромосту — 70 лет Октября — Степанца — Перелета — проспекту Комарова и будет подбирать пассажиров на всех действующих остановках по пути следования. Для удобства на транспортном средстве разместят два трафарета со схемой маршрута, еще один на лобовом стекле — с надписью “Иртышский Сабантуй”, — рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Проезд в автобусе будет стоить столько же, сколько и в обычном городском транспорте.