Гребли деньги лопатами, часть прятали в могилах. Самые ненасытные взяточники, пойманные на Кубани

Топ-менеджера сетевой компании Кубани задержали за взятки в 2020 году. Но следователи и подумать не могли, что найдут в этом деле ни один клад, в прямом смысле. Тайник с пачками денег откапали на самом старом кладбище Краснодара, которое несколько лет закрыто для захоронений. Замруководителя электросетей «похоронил» заначку в черной пакете возле одной из чужих могил. На погосте мертвые охраняли 50 миллионов рублей. Деньги нашли и на рабочем месте топ-менеджера. В шкафах и тумбочках он прятал 20 миллионов рублей и 100 тысяч долларов США наличкой. Кроме того, на полках аккуратно хранились около 10 люксовых часов.