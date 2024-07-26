Гребли деньги лопатами, часть прятали в могилах. Самые ненасытные взяточники, пойманные на Кубани

Шикарные дворцы, роскошные дачи, люксовые авто и миллиардные заначки. Зачастую очень богатый список нажитого вскрывается в громких коррупционных скандалах. В Краснодарском крае самые ненасытные взяточники не просто гребли деньги лопатами, после поборов прятали пачки купюр в могилах, а некоторые даже не скрывали — оставляли миллионы в столах в рабочих кабинетах, будучи уверенные в безнаказанности.
Золотой газ.
Самой крупной взяткой за последние годы на Кубани стали 138 (!) миллионов рублей. Такая сумма фигурирует в уголовном деле, возбужденном в отношении гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» в 2023 году. Он якобы совместно с другими работниками в течение двух лет незаконно брал вознаграждения за подключение многоэтажек к газовым сетям. Расследование по коммерческому подкупу тянется уже больше года, им занимается центральный аппарат Следкома России.
Богатство охраняли мертвые.
Топ-менеджера сетевой компании Кубани задержали за взятки в 2020 году. Но следователи и подумать не могли, что найдут в этом деле ни один клад, в прямом смысле. Тайник с пачками денег откапали на самом старом кладбище Краснодара, которое несколько лет закрыто для захоронений. Замруководителя электросетей «похоронил» заначку в черной пакете возле одной из чужих могил. На погосте мертвые охраняли 50 миллионов рублей. Деньги нашли и на рабочем месте топ-менеджера. В шкафах и тумбочках он прятал 20 миллионов рублей и 100 тысяч долларов США наличкой. Кроме того, на полках аккуратно хранились около 10 люксовых часов.
По коррупционным делам топ-менеджера осудили в мае 2022 года, ему дали 8 лет тюрьмы. Приставы требуют взыскать из арестованных активов осужденного 125 миллионов рублей.
Грязные миллионы.
Отличилась и бывшая начальница отдела надзора за питанием Роспотребнадзора Кубани. Она вместе с подчиненными брала от 20 до 150 тысяч рублей от представителей компаний. За вознаграждения сотрудники ведомства не проводили проверки, а на санитарные нарушения «закрывали глаза». Во время обысков у чиновницы нашли наличными 3,2 миллиона рублей, 23 тысячи евро, 105 тысяч долларов США и свыше 330 ювелирных изделий.
Суд назначил экс-чиновнице Роспотребнадзора 8,8 лет колонии общего режима и оштрафовал на 3 миллиона рублей. Кроме этого, в доход государства взысканы деньги и украшения на сумму в 46 млн рублей.
Зарабатывала под маской защитницы.
Бывшая депутат Заксобрания Кубани, защищавшая права дольщиков, попалась на подкупе в 41 миллион рублей. Будучи директором краевого Фонда она попросила такую сумму у застройщика для положительного решения о достройке жилого комплекса.
Забывчивость или обман?
Свыше 79 миллионов рублей скрыли в 2023 году от государства чиновники Кубани. В своих декларациях представители власти не указали более 270 объектов недвижимости; почти 100 транспортных средств; 4,5 тысяч банковских счетов.