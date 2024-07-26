Эксперт объяснил, почему овощи, привезенные в Калининград, все равно дешевле местных

Самые популярные овощи, привезенные в Калининград, нередко дешевле местных. Одной из главных причин заместитель генерального директора «Спар-Калининград» Алексей Елаев назвал то, что местные фермеры завышают цены на свою продукцию.
— Да, привезенные огурцы дешевле местных, — подтвердил эксперт в эфире ютуб-канала «Дом Советов». — Закупочная цена будет изучена комиссией правительственной [по регулированию цен]. Потому что [нужно выяснить]: как поставщик, который получает субсидии и при этом ноет, получил в прошлом году 40% рентабельность продаж — в 20 раз больше, чем в «Спаре»? Это все будет изучено: по каким ценам и где он берет электричество, какие у него затраты и почему ему выдавались субсидии все эти десятилетия, нет ли тут коррупционной составляющей.
— Вы попробуйте в Турции заплатите за товары — с учетом санкций это маленький подвиг. Я не говорю про то, что найдите фуру, привезите, постойте на границе, попадите под полную выгрузку. И, несмотря на все это, цена будет ниже. Сейчас в Калининграде цена на турецкие помидоры вдвое ниже, чем на калининградские помидоры. На круг мы зарабатываем на них больше, чем на калининградских помидорах, которые мы продаем в убыток. И это с учетом затрат на логистику, аренду, зарплаты, — сказал гость студии. — Конечно, «логистика сейчас золотая», но даже с учетом этой логистики многие товары дешевле завозить в Калининградскую область, чем выращивать в Калининградской области. Потому что у нас зона рискованного земледелия. Вы можете и на Чукотке выращивать арбузы, вкладывая туда миллиардные субсидии. Но этот арбуз будет стоить столько, что дешевле привезти все-таки арбуз на Чукотку самолетом, причем в бизнес-классе.
Напомним, ранее врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных объявил о том, что решил возглавить рабочую группу по ценам на продукты.
— Наша задача — системно проследить цепочку: как формируется цена от местного производителя до сети и от поставщика из других регионов до сети, как влияет логистика, какие меры поддержки нужны, чтобы снизить цены по той или иной группе товаров.
Алексей Беспрозванных заложил один месяц на то, чтобы, учитывая мнение местных жителей, составить список самых востребованных товаров и проанализировать цены на них.
С этими данными будут работать в регионе и при необходимости намерены обращаться за помощью в федеральный центр.
— Результатом этой работы вижу снижение цен, — подытожил Алексей Беспрозванных.