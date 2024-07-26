Эксперт объяснил, почему овощи, привезенные в Калининград, все равно дешевле местных

— Вы попробуйте в Турции заплатите за товары — с учетом санкций это маленький подвиг. Я не говорю про то, что найдите фуру, привезите, постойте на границе, попадите под полную выгрузку. И, несмотря на все это, цена будет ниже. Сейчас в Калининграде цена на турецкие помидоры вдвое ниже, чем на калининградские помидоры. На круг мы зарабатываем на них больше, чем на калининградских помидорах, которые мы продаем в убыток. И это с учетом затрат на логистику, аренду, зарплаты, — сказал гость студии. — Конечно, «логистика сейчас золотая», но даже с учетом этой логистики многие товары дешевле завозить в Калининградскую область, чем выращивать в Калининградской области. Потому что у нас зона рискованного земледелия. Вы можете и на Чукотке выращивать арбузы, вкладывая туда миллиардные субсидии. Но этот арбуз будет стоить столько, что дешевле привезти все-таки арбуз на Чукотку самолетом, причем в бизнес-классе.