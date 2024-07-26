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ГПК: с начала года в Беларусь прибыли более 76 тыс. граждан Украины

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Беларусь прибыли 76 280 граждан Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

По информации пограничного ведомства, в нашу страну с территории Украины прибыли 32 человека, транзитом через Польшу — 60 290, через Литву — 14 898, через Латвию — 1060.

Всего с 24 февраля 2022 года в Беларусь с украинской территории прибыли 222 772 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 950, транзитом через Польшу — 158 078, через Литву — 43 148, через Латвию — 5596.