ГПК: с начала года в Беларусь прибыли более 76 тыс. граждан Украины

По информации пограничного ведомства, в нашу страну с территории Украины прибыли 32 человека, транзитом через Польшу — 60 290, через Литву — 14 898, через Латвию — 1060.



Всего с 24 февраля 2022 года в Беларусь с украинской территории прибыли 222 772 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 950, транзитом через Польшу — 158 078, через Литву — 43 148, через Латвию — 5596.