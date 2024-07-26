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Госавтоинспекция выпустила срочное предупреждение для свердловчан

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области обратилось к жителям региона с предупреждением об ухудшении погодных условий и видимости на дорогах из-за сильных ливней.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности при участии в дорожном процессе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, во время дождя двигаться с пониженной скоростью и увеличить дистанцию до других автомобилей, при необходимости включать противотуманные фары.

При ухудшении видимости рекомендуется остановить автомобиль на обочине или в парковочном кармане. Продолжать движение необходимо после того, как проливной дождь стихнет.

Пешеходам автоинспекторы рекомендуют быть внимательными, переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в полной остановке ТС.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГАИ по телефонам 02 или 112.

Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждало о шквалистом ветре, грозах, ливнях, крупном граде 26 и 27 июля.