Госавтоинспекция выпустила срочное предупреждение для свердловчан

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности при участии в дорожном процессе», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, во время дождя двигаться с пониженной скоростью и увеличить дистанцию до других автомобилей, при необходимости включать противотуманные фары.
При ухудшении видимости рекомендуется остановить автомобиль на обочине или в парковочном кармане. Продолжать движение необходимо после того, как проливной дождь стихнет.
Пешеходам автоинспекторы рекомендуют быть внимательными, переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в полной остановке ТС.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГАИ по телефонам 02 или 112.
Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждало о шквалистом ветре, грозах, ливнях, крупном граде 26 и 27 июля.