В РОЦИТ призвали использовать надежные пароли в личном кабинете сотового оператора

Защититься от этого достаточно легко. Тут работает универсальная рекомендация — нужно использовать надежные и уникальные пароли. Каждая из ваших учетных записей должна иметь надежный и уникальный пароль или кодовую фразу, и это же касается личного кабинета оператора. Кроме этого, необходимо с подозрением относиться к сообщениям, электронным письмам и звонкам, которые призывают вас немедленно предоставить личные данные. Не забудьте использовать антивирус — он поможет защитить ваше устройство от шпионского ПО, крадущего персданные.