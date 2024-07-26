Казанцы смогут увидеть на небе сближение планет с Луной и «звездопад» Персеиды

«12 августа будет максимум этого потока — порядка 60 частиц. Период движения кометы Свифта-Таттла вокруг Солнца — 135 лет, и последний раз она была близка к Земле и Солнцу в 1992 году. Тогда наблюдался достаточно интенсивный поток — до 300−400 частиц», — сказал Юрий Нефедьев.