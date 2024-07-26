Казанцы смогут увидеть на небе сближение планет с Луной и «звездопад» Персеиды

На следующей неделе казанцы смогут наблюдать сближение планет с Луной. Марс приблизится к земному спутнику 30 июля, а в ночь с 31 июля на 1 августа рядом с ночным светилом проявится Юпитер.
«Это не означает, что планеты только в это время видны на небесном своде, просто в этот период любители смогут их понаблюдать достаточно легко — невооруженным глазом», — рассказал директор Астрономической обсерватории им. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрий Нефедьев.
Два крупных метеорных потока — Южные Дельта-Аквариды и Персеиды — уже начались. Однако пик самого мощного «звездопада» Персеиды горожане увидят на ночном небе 12 августа, поделился астроном.
«12 августа будет максимум этого потока — порядка 60 частиц. Период движения кометы Свифта-Таттла вокруг Солнца — 135 лет, и последний раз она была близка к Земле и Солнцу в 1992 году. Тогда наблюдался достаточно интенсивный поток — до 300−400 частиц», — сказал Юрий Нефедьев.
Интенсивность звездопада выше во второй половине ночи, поэтому лучшее время наблюдений за ночной небесной сферой — после 23:00. Юрий Нефедьев также порекомендовал избегать использования оптических устройств.
«Глаз сканирует все небо, а метеорный поток может начаться в любой точке и в любой момент» — пояснил астроном департаменту по информационной политике КФУ.