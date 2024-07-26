Завтра, 27 июля, сборная Узбекистана сразится со сборной Египта

Главная из завтрашних встреч, конечно же, игра команд Узбекистана и Египта, она начнется в 20:00..
В 18:00 встречаются наши одногруппники — Испания и Доминиканская республика. Так как Испания лидирует и наверняка займет первое место в группе, то Узбекистан должен бороться за второе место. Поэтому победа доминиканцев для нас нежелательна, болеем за Испанию.
В 18:00 также встретятся сборные Аргентины и Ирака, а в 20:00 сойдутся в поединке Украина и Марокко.
Две игры начнутся в 22:00: Израиль встретится с Парагваем, а Новая Зеландия — с Соединенными Штатами Америки.
И еще две игры начнутся в полночь по ташкентскому времени: померятся силами сборные Японии и Мали, испытают удачу также сборные Франции и Гвинеи.