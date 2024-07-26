Завтра, 27 июля, сборная Узбекистана сразится со сборной Египта

В 18:00 встречаются наши одногруппники — Испания и Доминиканская республика. Так как Испания лидирует и наверняка займет первое место в группе, то Узбекистан должен бороться за второе место. Поэтому победа доминиканцев для нас нежелательна, болеем за Испанию.