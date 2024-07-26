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Омичи смогут менять места в поезде на одном маршруте

В компании РЖД разрабатывают новый электронный сервис.

Источник: Om1.ru

При отсутствии билетов на нужный поезд он предложит поездку на доступных местах в том же поезде на разных отрезках пути. Места могут меняться в вагонах одного или разного класса обслуживания.

«Например, если на полный маршрут в поезде № 104 Москва — Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва — Ростов на месте 77 в купейном вагоне № 3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ № 8. Найденные варианты будут отмечены специальным предупреждением “Пересадка внутри поезда”, — рассказали в компании.

Если пассажир оформит такую поездку, то получит билеты на каждое место. Каждый раз у проводников будет проводиться новая регистрация.

Ранее в РЖД запустили онлайн-сервис, с помощью которого пассажиры смогут приобрести уже распроданные билеты на поезд. Если кто-то вернёт билет или добавят вагон, то покупателю придёт сообщение.