Омичи смогут менять места в поезде на одном маршруте

При отсутствии билетов на нужный поезд он предложит поездку на доступных местах в том же поезде на разных отрезках пути. Места могут меняться в вагонах одного или разного класса обслуживания.
«Например, если на полный маршрут в поезде № 104 Москва — Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва — Ростов на месте 77 в купейном вагоне № 3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ № 8. Найденные варианты будут отмечены специальным предупреждением “Пересадка внутри поезда”, — рассказали в компании.
Если пассажир оформит такую поездку, то получит билеты на каждое место. Каждый раз у проводников будет проводиться новая регистрация.
Ранее в РЖД запустили онлайн-сервис, с помощью которого пассажиры смогут приобрести уже распроданные билеты на поезд. Если кто-то вернёт билет или добавят вагон, то покупателю придёт сообщение.