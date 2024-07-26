Экологи выясняют, почему воронежский водоем стал красно-розовым

Сотрудники регионального Минприроды совместно со специализированной лабораторией уже провели выездное обследование в связи с изменением цвета водоема вблизи старого русла реки Толучеевка у «Малева моста». По предварительным данным, в воду слили отходы. На момент исследования акватории слив загрязняющих веществ не подтвердился. Специалисты провели исследование на содержание кислорода и загрязняющих веществ в воде. Его результаты обещают сообщить позднее.