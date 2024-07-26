Экологи выясняют, почему воронежский водоем стал красно-розовым

Сотрудники регионального Минприроды совместно со специализированной лабораторией уже провели выездное обследование в связи с изменением цвета водоема вблизи старого русла реки Толучеевка у «Малева моста». По предварительным данным, в воду слили отходы. На момент исследования акватории слив загрязняющих веществ не подтвердился. Специалисты провели исследование на содержание кислорода и загрязняющих веществ в воде. Его результаты обещают сообщить позднее.
Ранее жители одного из сел Воронежской области жаловались, что по населенному пункту текут «кровавые реки». После проведенного расследования суд обязал местного фермера выплатить 10,5 млн рублей — именно в такую сумму оценили специалисты ущерб за загрязнение почвы отходами убоя крупного рогатого скота и навозом.