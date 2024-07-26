Ушел из жизни народный артист Узбекистана и Азербайджана Фирудин Сафаров

В 1977 году его пригласили в Ташкентский академический Большой театр оперы и балета имени Навои, где он служил главным режиссером. За долгие годы работы он поставил около 60 оперных спектаклей. В их числе «Пиковая дама», «Иоланта», «Травиата», «Риголетто», «Трубадур», «Севильский цирюльник», «Огненный ангел».