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Ушел из жизни народный артист Узбекистана и Азербайджана Фирудин Сафаров

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня рано утром скончался выдающийся оперный режиссер, народный артист Узбекистана и Азербайджана, лауреат Госпремии, профессор Государственной консерватории Узбекистана Фирудин Сафаров, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Творчество Фирудина Саттаровича Сафарова составляет огромный пласт истории оперного искусства Узбекистана.

Он окончил Азербайджанскую госконсерваторию по специальности ударные инструменты, работал в Азербайджанском Государственном симфоническом оркестре имени Узеира Гаджибекова под руководством великого маэстро Ниязи. Учился на факультете режиссуры музыкального театра Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

В Азербайджанском Государственном академическом театре оперы и балета как режиссер-постановщик Сафаров поставил несколько оперных спектаклей, завоевав в театральном мире репутацию талантливого режиссера.

В 1977 году его пригласили в Ташкентский академический Большой театр оперы и балета имени Навои, где он служил главным режиссером. За долгие годы работы он поставил около 60 оперных спектаклей. В их числе «Пиковая дама», «Иоланта», «Травиата», «Риголетто», «Трубадур», «Севильский цирюльник», «Огненный ангел».

Фирудин Саттарович являлся художественным руководителем и режиссером-постановщиком массовых праздников в Узбекистане. Кроме того, долгие годы он плодотворно работал педагогом на факультете оперной подготовки Ташкентской государственной консерватории, профессором которой являлся с 2002 года.

Виртуозному оперному мастеру 1 августа исполнился бы 91 год.