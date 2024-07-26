Ушел из жизни народный артист Узбекистана и Азербайджана Фирудин Сафаров

Творчество Фирудина Саттаровича Сафарова составляет огромный пласт истории оперного искусства Узбекистана.
Он окончил Азербайджанскую госконсерваторию по специальности ударные инструменты, работал в Азербайджанском Государственном симфоническом оркестре имени Узеира Гаджибекова под руководством великого маэстро Ниязи. Учился на факультете режиссуры музыкального театра Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.
В Азербайджанском Государственном академическом театре оперы и балета как режиссер-постановщик Сафаров поставил несколько оперных спектаклей, завоевав в театральном мире репутацию талантливого режиссера.
В 1977 году его пригласили в Ташкентский академический Большой театр оперы и балета имени Навои, где он служил главным режиссером. За долгие годы работы он поставил около 60 оперных спектаклей. В их числе «Пиковая дама», «Иоланта», «Травиата», «Риголетто», «Трубадур», «Севильский цирюльник», «Огненный ангел».
Фирудин Саттарович являлся художественным руководителем и режиссером-постановщиком массовых праздников в Узбекистане. Кроме того, долгие годы он плодотворно работал педагогом на факультете оперной подготовки Ташкентской государственной консерватории, профессором которой являлся с 2002 года.
Виртуозному оперному мастеру 1 августа исполнился бы 91 год.