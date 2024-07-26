На территории детского образовательного центра было обнаружено опасное растение

10 июля в Россельхознадзор обратились с заявлением о том, что на территории детского образовательного центра «Олимпиец» растет борщевик, который опасен для здоровья человека и состояния земли. Инспектор надзорного ведомства провел визуальный осмотр и взял образцы, чтобы установить фитосанитарное состояние продукции, которая находится под карантином. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— По результатам проведения исследования, поступившим в территориальное управление 22 июля, карантинные объекты, имеющие значения для Российской Федерации, не выявлены. Обнаружены сорные растения: борщевик Сосновского, — сообщили в пресс-службе управления.
Сейчас в администрацию Усть-Илимска направлена информация о принятии мер. Главное целью является не допустить распространение растения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что от водных забав попросили воздержаться жителей Иркутской области.