На территории детского образовательного центра было обнаружено опасное растение

10 июля в Россельхознадзор обратились с заявлением о том, что на территории детского образовательного центра «Олимпиец» растет борщевик, который опасен для здоровья человека и состояния земли. Инспектор надзорного ведомства провел визуальный осмотр и взял образцы, чтобы установить фитосанитарное состояние продукции, которая находится под карантином. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.