Лада Дэнс, фейерверк и три салюта: куда сходить на День города в Волжском 26, 27 и 28 июля 2024

28 июля 2024 в Волжском день города отметят в 19.00 ретро-фестивалем «Песни на кассете» в парке «Гидростроитель». На праздник 70-летия в Волжский приедет Лада Дэнс. На главной сцене выступят сначала местные коллективы, а потом больше часа будут звучать не только хиты 90-х Девочка — ночь’и «Регги в ночи», но и новые песни. В парке «Волжский» в 19.00 начнется фестиваль музыки, творчества и спорта «Волжский движ».