Лада Дэнс, фейерверк и три салюта: куда сходить на День города в Волжском 26, 27 и 28 июля 2024

Праздничная неделя 70-летнего юбилея Волжского продолжается. Главные мероприятия в Волжском ко Дню города развернутся в городских парках 26 июля, 27 июля и 28 июля 2024 года. В программе — детский день города, концерт Лады Дэнс, два салюта, фейерверк и не только. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить и что посмотреть.
Волжский мероприятия на День города 26 июля 2024
Среди самых интересных мероприятий недели празднования 70-летия Волжского в пятницу. 26 июля 2024 развлекательные программы в парках. В 18.00 в парке «Гидростроитель» начнется «Новый год наоборот» с Дедом Морозом и летней елкой. В парке «Волжский» тоже в 18.00 стартует Детский день города. На центральной аллее гостей ждут интерактивные площадки. В 19.00 начнется традиционный модный показ «Фэшн парад». Также в программе — пенная вечеринка, конкурсы и бесплатное мороженое.
26 июля 2024 в 18.30 начнется праздник на День города «Волжский рулит» в парке «Новый город». В программе мероприятий — концерт, вело-, фристайл- и силовое шоу. Хедлайнером вечера станет кавер-группа Black&White.
День города Волжского 26 июля 2024 с салютом отметят в парке «Семейный» поселка Краснооктябрьский. Начнется праздничная программа в 18.00. Волжан ждут фестиваль красок, мастер-классы, ярмарка, фотозоны и выступление кавер-бэнда «Аттика». Завершит праздник лазерное шоу и фейерверк.
Волжский мероприятия на День города 27 июля 2024
В субботу, 27 июля 2024 в Волжском в 9.00 в парке «Ноосфера» стартуют «Сухая регата» и «Звезды на гидроциклах». В 10.00 в городе пройдет авто-вело пробег в честь 70-летнего юбилея города.
ДК «ВГС» 27 июля 2024 в 17.00 приглашает жителей Волжского на концерт в честь Дня города. В 19.00 в летнем кинотеатре парка «Гидростроитель» еще один концерт. На сцену выйдут ансамбль индийского танца и восточной пластики «Шакти», студия шоу танца «Джуман» и студия акробатического и современного танца «Акроденс». Вход свободный.
27 июля 2024 в Волжском в 17.00 на озере Круглом начнется музыкальный фестиваль «Бардовый мёд». В 18.00 — молодежная интерактивная программа на общественном пространстве «Юность».
Волжский мероприятия на День города 28 июля 2024
Главные события юбилейного Дня города в Волжском развернутся в воскресенье, 28 июля 2024. В программе мероприятий — Summer shin в 10.00 на городском пляже, «Солнечное настроение» в 17.30 в парке Солнечный.
28 июля 2024 в Волжском день города отметят в 19.00 ретро-фестивалем «Песни на кассете» в парке «Гидростроитель». На праздник 70-летия в Волжский приедет Лада Дэнс. На главной сцене выступят сначала местные коллективы, а потом больше часа будут звучать не только хиты 90-х Девочка — ночь’и «Регги в ночи», но и новые песни. В парке «Волжский» в 19.00 начнется фестиваль музыки, творчества и спорта «Волжский движ».
28 июля 2024 в Волжском в 19.00 на День города покажут спектакль «Лучший город Земли» московского театра РОСТА Нонны Гришаевой. Посмотреть его можно будет на экранах в парках «Волжский», «КосмоПарк», на площадях Танича и в 7 мкр-не, а также в кинозале «Юность».
Салют на День города в Волжском 2024 прогремит 28 июля 2024 в парках «Гидростроитель» и «Волжский». Начнутся фейерверки одновременно — в 22.00.
Работа транспорта: ночные автобусы на День города в Волжском 28 июля 2024
На День города в Волжском горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть на автобусы. По окончании праздничной программы по домам всех развезут дополнительные автобусы. Они будут отходить в 22.10 — 22.15 от площади Ленина и от ДК «ВГС». Волжан повезут по домам автобусы № 2у и № 14.