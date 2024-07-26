В Екатеринбурге скоропостижно умер экс-министр природных ресурсов Прикамья Черемушкин

Черемушкин окончил Уральскую государственную горно-геологической академию. После этого он более 29 лет работал на госслужбе. С начала 2013-го по август 2017 года чиновник занимал пост министра природных ресурсов Пермского края, а потом его назначили руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора, где он и работал до настоящего времени.