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В Екатеринбурге скоропостижно умер экс-министр природных ресурсов Прикамья Черемушкин

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 26 июля, ФедералПресс. В ночь на 26 июля скоропостижно скончался руководитель Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Константин Черемушкин. Ему было 53 года.

«Коллектив Ростехнадзора выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Михайловича», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства его смерти не уточняются, известно лишь, что он скончался в Екатеринбурге. Местные СМИ уточняют, что трагедия случилась после того, как бывший чиновник вышел из бара Fjord в центре города.

Черемушкин окончил Уральскую государственную горно-геологической академию. После этого он более 29 лет работал на госслужбе. С начала 2013-го по август 2017 года чиновник занимал пост министра природных ресурсов Пермского края, а потом его назначили руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора, где он и работал до настоящего времени.

В ведомстве сообщили, что за годы работы он внес существенный вклад в повышение уровня промышленной безопасности предприятий регионов.

Коллеги скончавшегося отмечают, что он был прекрасным человеком и специалистом, настоящим профессионалом своего дела, ответственным, внимательным и отзывчивым руководителем.