В Екатеринбурге скоропостижно умер экс-министр природных ресурсов Прикамья Черемушкин

«Коллектив Ростехнадзора выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Михайловича», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства его смерти не уточняются, известно лишь, что он скончался в Екатеринбурге. Местные СМИ уточняют, что трагедия случилась после того, как бывший чиновник вышел из бара Fjord в центре города.
Черемушкин окончил Уральскую государственную горно-геологической академию. После этого он более 29 лет работал на госслужбе. С начала 2013-го по август 2017 года чиновник занимал пост министра природных ресурсов Пермского края, а потом его назначили руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора, где он и работал до настоящего времени.
В ведомстве сообщили, что за годы работы он внес существенный вклад в повышение уровня промышленной безопасности предприятий регионов.
Коллеги скончавшегося отмечают, что он был прекрасным человеком и специалистом, настоящим профессионалом своего дела, ответственным, внимательным и отзывчивым руководителем.