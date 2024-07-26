Русский рок: история жанра, знаковые группы и песни

Отечественная тяжелая музыка — вещь весьма парадоксальная. С одной стороны, ее часто критикуют за «подражание» западной культуре. Мол, копия — она и есть копия, да еще и не всегда качественная. С другой стороны, наша рок-индустрия обрела огромное количество поклонников всех возрастов. Многие в свое время заслушивались группами «Ария», «Король и Шут», «Браво», «АлисА»… Некоторые коллективы старой школы до сих пор остались на плаву. Кто-то не дожил до наших дней, но стал легендой — «Кино», например. Да и в целом русский рок постоянно развивается и, кажется, в ближайшее время не планирует сдавать позиции. Об истоках жанра и его знаковых представителях читайте в нашем новом материале.
Что такое русский рок
Русский рок — это общее название для всех ответвлений тяжелой музыки России и стран СНГ. Сюда входят и нетленки советского периода, и творчество времен перестройки, и современные эксперименты. Подробнее о каждой эпохе мы расскажем позже. А сейчас самое время узнать: с чего же все начиналось?
История возникновения русской рок-музыки
Принято считать, что у истоков жанра стояла группа «Машина времени». Коллектив образовался в 1969 году и с тех пор выпустил немало хитов, самые известные из которых — «Однажды мир прогнется под нас» и «Мой друг (лучше всех играет блюз)». Однако так ли все просто на самом деле? Мы любим говорить это и скажем еще раз: ничто не появляется на ровном месте. Поэтому корни отечественной рок-музыки стоит искать чуть раньше — в начале 60-х.
Тогда в СССР популярностью пользовались вокально-инструментальные ансамбли, или же просто ВИА. У них, конечно, не встречались ревущие гитары на дисторшне, равно как и песни с излишне тяжеловесным звучанием. Но драйв и ритмика иной раз могли дать фору западному рок-н-роллу. Интересный факт: на самом деле отечественные ВИА были созданы в противовес «враждебной музыке супостатов». Что это, как не прямое сравнение с британскими и американскими рок-коллективами?
От политической подоплеки многое зависит — а, как мы знаем, СССР всегда противопоставлял коммунизм и социализм капиталистическому строю Запада. Неудивительно, что искусство тоже попадало под раздачу. Впрочем, данные обстоятельства совершенно не помешали появлению так называемой битломании.
Во второй половине 60-х нашу родину заполонили пластинки The Beatles, The Rolling Stones и The Kinks. Советская молодежь подхватила модную на тот момент культуру хиппи: ходила в джинсах и кедах, отращивала волосы до пояса, носила мешковатые кофты и вообще всячески подражала своим кумирам. Многие юноши и девушки слушали западных артистов подпольно, хотя без одобрения властей такая музыка и вовсе бы не проникла в СССР.
Кстати, самый-самый первый «бум» иностранной музыки в нашей стране пришелся даже не на 60-е, а раньше — на 1957 год. Тогда в Москве проходил Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Разумеется, туда нахлынуло много жителей других государств. Они-то и познакомили советское общество с мировыми звездами рок-н-ролла. Элвис Пресли, Литтл Ричард, Билл Хейли, Чак Берри — позже эти имена были на слуху у каждого. А там уже и до образования собственных рок-групп недалеко.
Основатели русского рока
Наверное, тут логичнее было бы упомянуть пресловутую «Машину времени». Или же «Аквариум». Но подождите немного: к ним мы еще вернемся. А пока хотим немножко сломать шаблон и вместо этого рассказать о других родоначальниках отечественной рок-музыки. Или, точнее, о предтечах. Итак, встречайте — вокально-инструментальные ансамбли и биг-бит-коллективы. Если с первыми все ясно, то что собой представляют вторые? Скоро узнаете.
Орэра
Грузинский ВИА, основанный еще в далеком 1961 году. Музыканты исполняли песни не только на русском, но и на родном языке. Репертуар коллектива варьировался от красивых душевных госпел-баллад до задорных номеров на стыке блюграсса и рок-н-ролла. Наверное, хит «Чито-гврито» из фильма «Мимино» знаком практически каждому выходцу из СССР.
Песняры
Мы считаем, что ни один топ русскоязычного рока не может обойтись без этого белорусского ансамбля. Потому что о «Песнярах» слышали буквально все — от мала до велика. Достаточно только вспомнить легендарную «Косил ясь конюшину», вышедшую в 1971 году. Это же буквально предтеча современного ска-панка! Да и влияние The Beatles совершенно явно чувствуется. Только со славянским колоритом.
Если все еще не верите в популярность песни, предлагаем вспомнить недавний ремикс на нее, сделанный для нашумевшей игры Atomic Heart. Тренды меняются, а «Песняры» вечны.
Голубые гитары
Знаменитый московский ВИА. А вы знали, что лидер группы Игорь Гранов бывал в Штатах и лично общался с маэстро Луи Армстронгом? Вот на этом поприще и возникли «Голубые гитары». Влияние американских джазистов старой школы тут ощущается очень хорошо — особенно в мелодическом плане. Но нам больше всего интересна «Песня о сказке», где совершенно отчетливо прослушиваются рок-н-ролльные мотивы. Даже фирменное хрипловатое пение на месте.
Александр Градский и Скоморохи
Уверены, маэстро Градский уж точно не нуждается в представлении. Но кто бы мог подумать, что один из величайших певцов нашей страны еще и с рок-музыкой экспериментировал? Воистину талантливый человек талантлив во всем. Если хотите увидеть Александра Борисовича в нетрадиционном амплуа, послушайте группу «Скоморохи». Вот как надо писать хорошие рок-баллады.
Владимир Высоцкий
Легендарный поэт-песенник, конечно, не считался приверженцем рока в прямом понимании. В первую очередь мы знали Владимира Семеновича как барда. Но его драйвовая гитарная игра и уникальный экспрессивный вокал проложили дорогу нынешним мэтрам тяжелой музыки.
А теперь самое время прояснить вопрос с биг-битом. Что значит этот загадочный термин? Так раньше называли советские группы, исполняющие репертуар на стыке бибопа и рокабилли. «Летучий Голландец», «Фобос», «Аргонавты» — подобных коллективов в 60-е было не счесть. Но в первую очередь хотели бы вас познакомить с творчеством группы «Электрон». Чем не «музыка супостатов»?
К слову, большинство биг-бит-команд играли каверы на песни топовых зарубежных артистов. «Электрон» — одни из немногих, кто может похвастаться наличием авторских композиций.
Но хватит о музыке 60-х. Впереди у нас — 70-е и 80-е, и уж там-то отечественная рок-тусовка активно начнет набирать обороты. Даже тематические клубы появятся — с членскими билетами и всем прочим. На них мы и остановимся подробнее.
Русские рок-клубы музыкантов
Ленинградский рок-клуб
Казалось бы, возникает противоречие: зачем консервативному советскому правительству рок-клубы? Разве это не усилит бунтарский дух молодежи? Но на деле все куда прозаичнее. Власть имущие поняли, что собирать музыкантов-неформалов под одной крышей довольно выгодно: вроде какая-никакая свобода творчества есть и в то же время контролировать легче. На этой почве в Ленинграде и возник первый отечественный рок-клуб. Основал его Геннадий Зайцев — один из первопроходцев советского хиппи-движения. Он же, кстати, в свое время был директором группы «ДДТ». Надо ли говорить, что знаменитый коллектив имел к клубу самое непосредственное отношение?
Зайцев шел к созданию своего детища почти десять лет. Сначала он организовал подпольный кабак в своей квартире, затем — лекторий с легальным обменом пластинок в ДК имени Ленина и только потом дорос до главной обители неформалов. Ленинградский рок-клуб, или же Ленклуб любителей музыки, как его поначалу величали, появился на свет в 1981 году и объединил вокруг себя множество групп. Некоторые из них по праву считаются пионерами отечественной тяжелой музыки: «Мифы», «Пикник», «Земляне», «Патриархальная выставка», «Телевизор», «АлисА», «АукцЫон», «Зоопарк» и другие. О некоторых резидентах клуба хотелось бы поговорить отдельно. Есть предположения — о ком?
Машина времени
Наконец-то мы дошли до общепризнанных зачинателей русского рока. Все началось в 1969 году, когда подросток увидел в школе выступление подпольного биг-бит-бэнда «Атланты». Музыканты, одетые в духе The Beatles, произвели на парня неизгладимое впечатление. Совсем вскоре он вместе со своим приятелем собрал группу и назвал ее Time Machines. Так началась история одного из самых знаменитых коллективов в истории отечественной музыки.
Впрочем, та «Машина времени», которую мы знаем, образовалась только в 1973 году. А если учитывать выпуск первого русскоязычного альбома, то еще с десяток лет можно накинуть. Ведь поначалу коллектив исполнял песни исключительно на английском — как каверы, так и авторские. Нынешнее свое название группа взяла под давлением общества и государства.
Кстати, вам не кажется, что хитовый трек «Однажды мир прогнется под нас» почти один в один копирует Go Down Moses Луиса Армстронга? Это говорит о том, что «Машина времени» вдохновлялась тем же, что и ее биг-бит-предшественники. Выводы делайте сами.
Аквариум
Наверное, об этой группе слышали все — и стар и млад. Что ни говори, а небезызвестный фронтмен команды умеет писать хорошие песни. Источники вдохновения «Аквариума», конечно, очевидны: где-то прослеживается кантри старой школы, где-то — блюз и бибоп, где-то — олдскульный британский постпанк… Но надо отдать должное: в целом музыканты нащупали свою нишу. Они достаточно легко жонглируют жанрами и могут похвастаться несколькими по-настоящему цепляющими треками. Включите «Город», «Поезд в огне», «Брод» и «212−85−06» друг за другом. Неужели это все и впрямь исполняет одна и та же группа?
Кино
Но, пожалуй, никто и близко не сравнится по популярности с «Кино». Фронтмена Виктора Цоя уже больше тридцати лет как нет в живых, а его песни по сей день поют у костра под гитару. Казалось бы, все просто: бренчите несколько аккордов с традиционным четырехдольным размером, и будет вам счастье. Но формула успеха «Кино» заключается не в композиционных изысках. Напротив, коллективу удалось сочетать несочетаемое — легкие мелодии и резонирующую лирику. Да и ритмика у треков вовсе не такая банальная, как кажется на первый взгляд. В общем, Цой жив и всегда будет жить в сердце каждого русского человека. Потому что его творчество никогда не потеряет своей актуальности.
Кстати, о музыкальной составляющей: думается нам, что участники «Кино» в первую очередь вдохновлялись британскими рокерами The Cure.
А что же Ленинградский рок-клуб, спросите вы? Надо сказать, в эпоху перестройки он очень неплохо развился: даже титаны вроде Йоко Оно и Scorpions его посетили. О многочисленных отечественных фестивалях тяжелой музыки и вовсе умолчим. Но, к сожалению, все хорошее когда-то заканчивается, и в 1991 году заведение закрылось. Спустя год после смерти Цоя. Воистину целая эпоха канула в небытие.
Московский рок-клуб
Как Петр Первый прорубил окно в Европу, так и ленинградская рок-тусовка поспособствовала сборищу неформалов в других городах. Столичная молодежь сильнее прочих разрывалась от желания играть «запрещенную музыку», и в какой-то момент власти дали добро. История повторяется, верно?
Итак, в 1985 году в Московском доме самодеятельного творчества состоялись прослушивания любительских рок-коллективов. Организовали все это дело три человека: Булат Мусурманкулов, Владимир Горлинский и Юрий Резниченко. Каждый в свое время представлял влиятельные общественно-политические организации, а Резниченко и вовсе подозревали в пособничестве КГБ. Как бы то ни было, по результатам прослушивания свои двери открыло новое заведение — Московский рок-клуб, или же рок-лаборатория. Произошло это в 1986 году.
Особую роль в истории сыграл и Петр Мамонов, фронтмен группы «Звуки Му». Если бы он не поехал на прослушивание, то никакого клуба не было бы и в помине. Музыкант пользовался уважением в кругах неформалов, и к его мнению прислушивались. Мол, если уж и Мамонов участвует, значит, дело хорошее.
Московская рок-лаборатория прекратила свое существование в 1992 году из-за финансовых проблем, но успела обиходить много групп. Вот лишь некоторые из них: «Браво», «Центр», «Николай Коперник», «Черный Обелиск», «Коррозия металла», «Альянс», «Бригада С»…
В целом столичные артисты больше других тяготели к той самой «первородной тяжести». В их творчестве можно услышать отголоски хеви-метала, хардкора и даже трэш-метала.
Свердловский рок-клуб
Свердловск, он же Екатеринбург, в советское время прослыл одним из самых бунтарских городов на музыкальном поприще. Как и везде, правительство пристально следило за концертными площадками, и просто так выступать с неформатным репертуаром было нельзя. Но артистов это не останавливало: они подпольно играли в вузах и распространяли записи на магнитолах. Апогея ситуация достигла, когда в бывшем ДК «Автомобилист» состоялся первый рок-фестиваль. Мероприятие спонсировал Свердловский архитектурный институт. Дело было в 1981 году, и на сцене выступали группы «Трек», «Урфин Джюс», «Р-клуб» и «Отражение». Разумеется, властям такое своеволие не понравилось: позже организаторов обвинили в «отсутствии идеологического контроля», и лавочку прикрыли.
Впрочем, музыканты своего добились. Уже в 1986-м на свет появился Свердловский рок-клуб. С разрешения чиновников, разумеется. А как же еще? Но в любом случае заведение породило огромное количество талантливых групп. Некоторые из них по сей день любимы везде и всюду. Загибаем пальцы: Nautilus Pompilius, «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации», «Ева», «ЧайФ», уже упомянутые нами «Урфин Джюс»… В общем, рук не хватит перечислять. В целом репертуар свердловских флагманов рока, пожалуй, самый разнообразный. Тут вам и панк-рок есть, и баллады с оттенком готики и госпела, а временами даже что-то похожее на индастриал встречается. Достаточно вспомнить пресловутую группу «Агата Кристи».
Клуб, как и другие ему подобные заведения, закрылся в эпоху перестройки. Однако жители Екатеринбурга по сей день чтят свое рок-наследие. Одни только арт-объекты в честь фронтмена «ЧайФ» Бегунова чего стоят. Неменьшую ценность составляет и мемориальная доска Ильи Кормильцева, лидера «Урфина Джюса». Найти ее можно на здании химического факультета Уральского федерального университета.
Виды и характеристики русского рока
Отечественная тяжелая музыка имеет множество ответвлений. В целом они мало чем отличаются от западных аналогов, но кое-что определенно стоит вашего внимания.
Панк и хоррор-панк
Скоростные риффы, хлесткая лирика, грязное звучание на дисторшне — все это перекочевало к нам из Америки и Британии. «Йорш», «Дайте танк!», «НАИВ», «Элизиум», Lumen, «Сектор Газа», «Тараканы!», «Пилот», «Монгол Шуудан» — лишь малая часть российской панк-тусовки. Но, пожалуй, самой популярной группой в этом направлении считается «Король и Шут». Команда уже много лет как распалась, но ее песни по сей день слушает и старшее поколение, и молодежь. А все благодаря уникальным метафорическим текстам, сложным аранжировкам и театрализованной подаче. Настоящий фэнтези-мюзикл! Или хоррор-панк, как еще его называют. Кстати, последние два альбома «КиШ» и впрямь представляют собой музыкальный спектакль.
Если захотелось открыть для себя новые имена в русском панке, предлагаем ознакомиться с группами «ШАРЫ», PARASITES, «Буерак» и «Шоколадный торт». Последние временами заигрывают с металкором и скримо.
Хард-рок
Пожалуй, одно из самых популярных направлений в нашей стране. Характеризуется тяжеловесными риффами и плотной ударной секцией. К старой школе относятся уже упомянутые нами «Земляне», «АлисА», «Коррозия металла», «Агата Кристи» и «Черный Обелиск». Туда же включим «Черный кофе», «Крематорий» и ныне распавшуюся советскую команду «Мост». Nautilus Pompilius и ДДТ тоже частенько относят к этому жанру.
Из современных рекомендуем послушать «Korsика», «Северный флот» и KняZz. Последние две, кстати, состоят из бывших участников «КиШ».
Альтернативный рок
Это ответвление появилось под вдохновением от Korn, Red Hot Chili Peppers, Nirvana и других культовых групп Запада. Главные составляющие отечественного альт-рока — драйвовые мелодичные риффы и экспрессивный вокал. Зачинателем жанра в России считаются советская группа «Химера» и частично «Мумий Тролль», но окончательно он сформировался только ближе к концу 90-х. Первую волну «тяжелой альтернативы» представляют коллективы Tequilajazzz, I.F.K., «Кирпичи», «Сплин», MЭD DOГ, «Психея» и «7раса». Некоторые из них записали воистину легендарные пластинки, о которых мы подробнее рассказали в другой статье.
Следующие поколения музыкантов, на наш взгляд, куда ближе к рэпкору и модному в свое время эмо-року. Поэтому о них мы поговорим позже. А пока предлагаем послушать группы «Мураками», Louna и КОПЕНGАGЕН. Они куда лучше подходят под определение альт-рока. Внимания заслуживает и команда «Таймсквер». Здесь хорошо все: и техника исполнения, и музыка. Наконец, не будет лишним упомянуть незаслуженно забытых Neversmile. Вот оно, качество по западным стандартам!
Эмо-рок и рэпкор
Начиная с нулевых отечественный рок стал все больше тяготеть к агрессивному, подчас душераздирающему звучанию и страдальческой лирике. Достаточно вспомнить трендовые коллективы тех времен: «Слот», AMATORY, 5diez, Jane Air, 7000 $, ныне распавшиеся Tractor Bowling… Команды заигрывали не только с экстремальным гитарным саундом, но и с рэпом. Неудивительно, учитывая бешеную популярность Slipknot, Limp Bizkit и Linkin Park в те времена. А помните Stigmata, ту самую группу из 2007-го? Тогда еще и сентябрь горел, и убийца плакал.
Конечно, пик эмо- и рэпкор-волны давно прошел, но и сейчас встречаются достойные коллективы. Например, «Ауткаст», Natry и Wildways. Последние, правда, сейчас ближе к поп-року, нежели к кор-составляющей. Но старое творчество группы уж точно вошло в золотую копилку жанра.
Хеви- и пауэр-метал
Эти направления русского рока возникли тогда, когда трава была зеленее, а группа «Ария» постоянно страдала от сравнений с Iron Maiden. Эх, были времена!
Но на самом деле не стоит недооценивать отечественных флагманов хеви-метала. Может быть, «Ария» и не придумала ничего нового, но свое дело знает. Как минимум музыканты тут ничуть не хуже, чем в тех же Iron Maiden, если не лучше. Особенного это касается «кипеловского» периода.
Многие композиции коллектива стали классикой, пускай большинство из них каверы и построены на заимствованиях у западных коллег. Например, «Беспечный ангел». Или «Потерянный рай». Включаешь — и по сей день наслаждаешься.
Наконец, именно «Ария» заложила основу для нового направления в отечественной музыке — пауэр-метала. «Эпидемия», «Арктида», GroTTesque, «Артерия», «Гран-КуражЪ», Arida Vortex — список постоянно пополняется.
Фолк-рок
Сейчас мы вам расскажем сказку. Жила да была на свете девушка по имени Наталья. Уж так она увлекалась кельтской и ирландской культурой, что даже защитила диссертацию на эту тему. А в перерывах между учебой писала песни — такие же волшебные, как мир «Властелина колец». Временами и отсылками к легенде о короле Артуре грешила, но делала это тонко, незаметно. Потом Наталья нарекла себя Хелависой и собрала группу из таких же энтузиастов, повернутых на устном народном творчестве. Так родилась группа «Мельница», а следом за ней и новое направление: фолк-рок.
Представителей жанра в нашей стране не счесть. Это и «ОбеРек», и «Марко Поло», и «Земля Легенд», и «Сны Саламандры», и даже ансамбль «Немного нервно». Особняком стоит группа Wallace Band, исполняющая репертуар с отсылками к известным фэнтези-играм. Фолком частенько балуются и некоторые современные инди-артисты, например WaveWind, polnalyubvi, VEYA, Green Apelsin, группа «Ягода». Правда, далеко не у каждого получается обыгрывать фольклор так же филигранно, как это делают Хелависа и Ко. Тут без определенного багажа никуда.
Поп-рок
Думаем, название этого направления говорит само за себя. Здесь превалируют легкое гитарное звучание и приятные, запоминающиеся мелодии. Поп-рок существует в стране благодаря группам «Вельвет», «Звери», IOWA и «Три дня дождя». Старичков в лице «Города 312» тоже забывать не стоит.
Как мы уже говорили, отечественная музыка многогранна. За долгие годы своего развития она стала настолько разнообразной, что и двух диссертаций не хватит ее описать. Мы же не Хелависа! Зато вы можете изучить российскую рок-сцену прямо сейчас, в приложении Звук. Парочку песен послушаете, и алгоритмы уже подстроятся под вас.
Интересные факты про русский рок
- Один из основателей группы «Король и Шут» Андрей Князев получил образование в Ленинградском реставрационном училище. Он успел немного поработать маляром, прежде чем познакомился с будущим коллегой Михаилом Горшеневым. А еще Князев рисовал обложки практически ко всем альбомам «КиШ».
- Есть несколько коллективов, которые состоят из бывших участников «Арии». Это «Мастер», «Кипелов», «Артур Беркут», «Маврин», «Артерия» и «Воля и Разум». Да уж, за почти сорокалетнюю историю стычек между музыкантами было действительно много…
- Мы не соврали насчет Хелависы. Она действительно защитила диссертацию на филфаке МГУ и вплоть до 2014 года работала там старшим преподавателем. А еще артистка прекрасно играет на арфе. Ее учителем была знаменитая Мойра Ни Хахасей. Наконец, фронтвумен «Мельницы» вот уже двадцать лет как замужем за ирландцем. От него она и взяла свою нынешнюю фамилию — О’Шей.
- Говоря о корнях русской тяжелой музыки, некоторые критики упоминают латвийских «РЕВЕНДЖЕРС» и эстонских «ЮНИОРОВ». Артемий Троцкий в книге Back in the USSR писал, что это были первые рок-коллективы Советского Союза. Группы появились на свет в 1961 и 1964 годах соответственно, но, к сожалению, не просуществовали долго.
Русские песни в жанре рок
Льется песнь родная, да не умолкает. По крайней мере пока существует наш топ композиций отечественного рока. Настоятельно рекомендуем с ним ознакомиться. Уверены, вы найдете для себя много интересного.
Подведем итоги
В нашей стране русский рок востребован по сей день. Ежегодно проводится огромное количество тематических фестивалей: Ural Music Night, YLETAЙ, «Пляж», «Былинный Берег»… Да одно только «Нашествие» чего стоит! Каждый год по 240 тысяч человек собирало!
Даже если русский рок и не особо отразился в мировой культуре, некоторые отечественные группы имели и имеют неплохие фан-базы за рубежом. Например, «Парк Горького», Pussy Riot или Therr Maitz.
Этих и многих других исполнителей можно найти в фонотеке стримингового сервиса Звук. Уж чего-чего, а русского рока тут предостаточно. Не можете найти нужную песню — не беда: помогут тематические плейлисты. Каждый трек звучит в HiFi-качестве — самом высоком из всех возможных. А еще мы хотим посоветовать замечательный кинотеатр Оkkо, где можно фильмы об отечественных рокерах посмотреть. Заинтриговали? Тогда скорее оформляйте подписку «СберПрайм», нажав на кнопку ниже. Там это все будет, и еще много чего другого. Предложение действует эксклюзивно для наших читателей.