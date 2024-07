Русский рок: история жанра, знаковые группы и песни

Во второй половине 60-х нашу родину заполонили пластинки The Beatles, The Rolling Stones и The Kinks. Советская молодежь подхватила модную на тот момент культуру хиппи: ходила в джинсах и кедах, отращивала волосы до пояса, носила мешковатые кофты и вообще всячески подражала своим кумирам. Многие юноши и девушки слушали западных артистов подпольно, хотя без одобрения властей такая музыка и вовсе бы не проникла в СССР.