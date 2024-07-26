Русский рок: история жанра, знаковые группы и песни

Но, пожалуй, никто и близко не сравнится по популярности с «Кино». Фронтмена Виктора Цоя уже больше тридцати лет как нет в живых, а его песни по сей день поют у костра под гитару. Казалось бы, все просто: бренчите несколько аккордов с традиционным четырехдольным размером, и будет вам счастье. Но формула успеха «Кино» заключается не в композиционных изысках. Напротив, коллективу удалось сочетать несочетаемое — легкие мелодии и резонирующую лирику. Да и ритмика у треков вовсе не такая банальная, как кажется на первый взгляд. В общем, Цой жив и всегда будет жить в сердце каждого русского человека. Потому что его творчество никогда не потеряет своей актуальности.