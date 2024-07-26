Зампред облправительства Ромахин стал еще и атаманом

Сегодня в Омске прошел сбор Омского отдельного казачьего общества. В отчетно-выборном Круге участвовали делегаты городских, районных, хуторских и станичных казачьих обществ.
Одной из тем повестки стал отчет исполняющего обязанности атамана Николая Мизова и выборы нового атамана. Интриги в выборах не случилось.
Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, единственным кандидатом на этот пост стал заместитель председателя регионального правительства Алексей Ромахин. Кроме него свою кандидатуру на этот пост никто не выдвинул.
Алексей Ромахин представил свое видение развития Омского казачьего общества. После подведения итогов открытого голосования новый атаман был приведен к присяге.
Пост заместителя губернатора Алексей Ромахин занял еще при прежнем губернаторе Александре Буркине. В облправительстве он курирует минтруд, минздрав и министерство региональной безопасности (за исключением вопросов казачества), Главные управления лесного хозяйства и государственно-правового регулирования, ТФОМС Омской области.