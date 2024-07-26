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Стал известен график разводки мостов во время парада ВМФ

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал предварительный график разводки мостов во время Главного военно-морского парада.

Для проведения Главного военно-морского парада 28 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены с 10:20 до 12:25.

На этих разводных мостах будут введены следующие ограничения движения:

— Дворцовый мост будет закрыт с 18:00 27 июля до 14:00 28 июля;

— Благовещенский, Троицкий, Литейный мосты будут закрыты для движения 28 июля с 07:00 до 14:00.

Разводка мостов в ночь с 27 на 28 июля, а также с 28 на 29 июля планируется без изменений.

Указанный график разводки является предварительным. В день проведения мероприятий время разводки мостов может быть изменено.

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