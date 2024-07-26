«Фрунзенская» тает на глазах. Посмотрите, как станция выглядит сейчас

Строители продолжают демонтаж станции метро «Фрунзенская», которую отказались признавать объектом культурного наследия. Здание, по заключению экспертной комиссии не имеющее градостроительной и исторической ценности, тает на глазах. «Фонтанка» показывает, как выглядит станция сейчас.
На фотографиях можно заметить, что «Фрунзенская» почти полностью потеряла былой вид. Кровля здания исчезает буквально на глазах. Неделей ранее, 17 июля, «Фонтанка» делилась кадрами, где видны следы демонтажа. Сейчас же верхушка «Фрунзенской» осталась без облицовки, название станции уже не прочитать. Вокруг вестибюля расположились горы песка и другого строительного материала. На объекте работает кран, а близлежащая к станции территория огорожена строительным забором.
Напомним, станция «Фрунзенская» закрылась на реконструкцию 1 июня. На месте вестибюля 1961 года постройки появится совершенно новое здание с 5 надземными и 2 подземными этажами. Кроме станции, там будет единый диспетчерский центр метрополитена.
Однако 7 июня в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) поступила заявка о включении станции в перечень выявленных объектов культурного наследия. Экспертная комиссия отказалась включать «Фрунзенскую» в реестр. В комитете объяснили: «Специалисты отметили, что павильон представляет собой предельно простое утилитарное здание, построенное в период наиболее последовательной “борьбы с излишествами” в архитектуре, проект являлся типовым и также был применен при проектировании станций “Парк Победы” и “Электросила”.
Обещают, что первый этап реконструкции «Фрунзенской» закончится к 1 июня 2027 года, и тогда же станцию откроют для пассажиров. Второй этап потребует еще 26 месяцев. На период закрытия «Фрунзенской» поменяли схему движения общественного транспорта.