«Фрунзенская» тает на глазах. Посмотрите, как станция выглядит сейчас

Однако 7 июня в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) поступила заявка о включении станции в перечень выявленных объектов культурного наследия. Экспертная комиссия отказалась включать «Фрунзенскую» в реестр. В комитете объяснили: «Специалисты отметили, что павильон представляет собой предельно простое утилитарное здание, построенное в период наиболее последовательной “борьбы с излишествами” в архитектуре, проект являлся типовым и также был применен при проектировании станций “Парк Победы” и “Электросила”.