С бойцом СВО простились в Нукутском районе

— В мае 2022 года отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. За отвагу, самоотверженность и мужество во время службы Лобуков Вячеслав награжден наградами. Вячеслав погиб при выполнении боевого задания. Он навсегда останется в памяти земляков добрым и отзывчивым другом, любящим и заботливым сыном, — сообщают в пресс-службе администрации.