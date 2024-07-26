С бойцом СВО простились в Нукутском районе

22 июля 2024 года простились с жителем Нукутского района Вячеславом Лобуковым. Родился 25 апреля 1996 года в селе Дружный в большой и крепкой семье. Погиб во время выполнения боевого задания. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Нукутского района.
Вячеслав принимал активное участие в творческой самодеятельности, любил читать. Был ответственным, добрым и отзывчивым ребенком. После школы поступил в Иркутский архитектурный техникум на специальность газо-электросварщик. Во время студенческой жизни играл в волейбол, занимался смешанными единоборствами и легкой атлетикой, участвовал в различных соревнованиях.
— В мае 2022 года отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. За отвагу, самоотверженность и мужество во время службы Лобуков Вячеслав награжден наградами. Вячеслав погиб при выполнении боевого задания. Он навсегда останется в памяти земляков добрым и отзывчивым другом, любящим и заботливым сыном, — сообщают в пресс-службе администрации.
Вячеслав с честью и доблестью защищал интересы страны, выполнял свой долг. Он проявил смелость, мужество и самоотверженность.
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