Анапа стала самым доступным пляжным курортом в начале августа. В Ассоциации туроператоров России озвучили направления для отдыха, где придется потратиться меньше всего.
Так, в Анапе 10 ночей на двоих в трехзвездочном отеле обойдутся в 78,6 тысячи рублей. В эту сумму включены завтраки и траты на дорогу на автомобили из Москвы. На питание в городе придется потратить еще не менее 30 тысяч рублей.
Самые доступные туры из Москвы в Сочи обойдутся в 96 тысяч рублей на двоих с вылетом
В Абхазии двоим туристам можно отдохнуть на 99,4 тысячи рублей с перелетом из Москвы в Сочи с
«Это на 13% больше, чем минимальная цена на вылеты в середине июля. С учетом трат на питание на курорте, Абхазия выходит все же дороже, чем Сочи и Анапа», — отметили в АТОР.
Далее в списке бюджетных направлений идет Хайнань. Тур из Москвы в Китай на двоих обойдется в 110,8 тысяч рублей. Отдыхающим предлагают проживание на 10 ночей в трехзвездочном отеле с завтраками. Отмечается, что это на 10% дешевле, чем в июле.
Замыкают пятерку направления ОАЭ. Самый доступный тур из Москвы на 10 ночей на двоих стоит 118,2 тысячи рублей. Туристам предлагают двухзвездочный отель с завтраками и рядом с аэропортом.
«Минимальные цены на уровне июля, такие же были и прошлом году», — отметили в Ассоциации туроператоров России.
Ранее сайт KP.RU писал о том, что подорвавший машину в Москве Серебряков пожаловался на проблемы с психикой. 30-летнего Евгения Серебрякова, который ранее был заочно арестован, доставили в Москву утром 26 июля.