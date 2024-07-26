Анапа стала самым доступным пляжным курортом в начале августа

Так, в Анапе 10 ночей на двоих в трехзвездочном отеле обойдутся в 78,6 тысячи рублей. В эту сумму включены завтраки и траты на дорогу на автомобили из Москвы. На питание в городе придется потратить еще не менее 30 тысяч рублей.