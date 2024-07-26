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Где воронежцы смогут набрать воды во время масштабного отключения?

Список адресов — в нашем материале.

Источник: AP 2023

В связи с масштабным отключение холодного водоснабжения в Коминтерновском районе Воронежа 27 июля с 8:00 до 20:00 будет организован подвоз воды.

Техническую и питьевую воду можно набрать по адресам:

бульвар Победы, 9;

ул. 60 Армии, 23;

ул. 60 Армии, 27;

ул. Генерала Лизюкова, 2;

ул. Генерала Лизюкова, 18;

ул. Генерала Лизюкова, 29;

ул. Генерала Лизюкова, 31;

ул. Генерала Лизюкова, 36;

ул. Генерала Лизюкова, 51;

ул. Генерала Лизюкова, 61;

ул. Хользунова, 68;

ул. Хользунова, 74.

Только питьевую:

ул. 60 Армии, 23;

ул. Хользунова, 70а.

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