Где воронежцы смогут набрать воды во время масштабного отключения?

В связи с масштабным отключение холодного водоснабжения в Коминтерновском районе Воронежа 27 июля с 8:00 до 20:00 будет организован подвоз воды.
Техническую и питьевую воду можно набрать по адресам:
бульвар Победы, 9;
ул. 60 Армии, 23;
ул. 60 Армии, 27;
ул. Генерала Лизюкова, 2;
ул. Генерала Лизюкова, 18;
ул. Генерала Лизюкова, 29;
ул. Генерала Лизюкова, 31;
ул. Генерала Лизюкова, 36;
ул. Генерала Лизюкова, 51;
ул. Генерала Лизюкова, 61;
ул. Хользунова, 68;
ул. Хользунова, 74.
Только питьевую:
ул. 60 Армии, 23;
ул. Хользунова, 70а.