В Сочи спасенного из сафари-парка медведя Винни подготовили к переезду

«Сейчас там строится просторный вольер, где медведю отвели королевское место, при входе, рядом с мостиком и ручьем, — рассказал он. — Винни приехал в Сочи из циркового питомника другого города и очень любит внимание, которое в вольерном комплексе ему будет обеспечено сполна».