В Сочи спасенного из сафари-парка медведя Винни подготовили к переезду

Об этом «РГ» сообщил председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин.
«Сейчас там строится просторный вольер, где медведю отвели королевское место, при входе, рядом с мостиком и ручьем, — рассказал он. — Винни приехал в Сочи из циркового питомника другого города и очень любит внимание, которое в вольерном комплексе ему будет обеспечено сполна».
Медведь, рожденный 8 марта 2015 года, около полутора лет находится в вольере на закрытой территории села Монастырь, рядом со смотровой площадкой. Содержание Винни обходится 60 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит зарплата сотруднику, компенсация электроэнергии и, конечно, еда. Спонсором является строительная компания.
«Ранее в Сети появилась информацию о якобы плохих условиях содержания медведя, — продолжил Зобнин. — На этой неделе представители природоохранной прокуратуры Сочи выехали на место и провели проверку, предварительно не выявив никаких нарушений».
Он отметил, что Винни достойно содержится и сытно питается. В вольере находятся качели, ванна и игрушки. Медведь ест рыбу, кашу, овощи, фрукты, сухофрукты, мед, пьет компот, а витамины и рыбий жир по рекомендации ветеринара отложили до осени.
Винни вместе с другими животными и птицами спасли из заброшенного сафари-парка. Вывезенных 33 местных обитателей разместили в Сочинском географическом обществе и эколого-биологическом центре. Первоначально рассматривался вариант переезда медведя в Центр реабилитации диких животных «Велес» Ленинградской области, но, к счастью, Винни остался в Сочи.