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Краснодарские парки закроют на обработку от клещей и комаров

В Краснодаре 1 и 2 августа шесть парков будут закрыты на обработку от клещей и комаров. Об этом сообщила пресс-служба МБУК «Краснодарские парки».

Инсектоакарицидная обработка газонов и зеленых насаждений пройдет в парках «Городской сад», «Солнечный остров», «Чистяковская роща», «Рождественский», «Старая Кубань» и имени 30-летия Победы.

Работы будут проводиться в ночное время — после 23:00, при условии сухой безветренной погоды.

В ведомстве заверили, что для обработки используются безопасные для людей и животных препараты. Посещать парки можно будет уже на следующий день после обработки. О времени начала работ в каждом парке будет сообщено дополнительно.

экология