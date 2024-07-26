Краснодарские парки закроют на обработку от клещей и комаров

Инсектоакарицидная обработка газонов и зеленых насаждений пройдет в парках «Городской сад», «Солнечный остров», «Чистяковская роща», «Рождественский», «Старая Кубань» и имени 30-летия Победы.
Работы будут проводиться в ночное время — после 23:00, при условии сухой безветренной погоды.
В ведомстве заверили, что для обработки используются безопасные для людей и животных препараты. Посещать парки можно будет уже на следующий день после обработки. О времени начала работ в каждом парке будет сообщено дополнительно.