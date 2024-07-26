Боррелиоз в Татарстане: каждый пятый клещ оказался зараженным

С начала года за медицинской помощью по причине укусов клещей обратились около 6,5 тысяч человек, что на 9% меньше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции, посвященной санитарно-эпидемиологической ситуации за июль 2024 года заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.