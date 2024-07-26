Боррелиоз в Татарстане: каждый пятый клещ оказался зараженным

С начала года за медицинской помощью по причине укусов клещей обратились около 6,5 тысяч человек, что на 9% меньше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции, посвященной санитарно-эпидемиологической ситуации за июль 2024 года заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Всего было исследовано более 3 тысяч клещей, из которых 21% оказались носителями возбудителей боррелиоза. Зарегистрировано 13 случаев заболевания.
Также было отмечено, что работы по обработке территории республики против клещей успешно завершены на площади около 3 тысяч гектар.
Ранее сообщалось, что жители Зеленодольска обеспокоены нашествием змей. Ситуация усугубляется нескошенной травой и проблемами с вывозом мусора.