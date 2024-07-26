В возрасте 78 лет скончался актер пермского «Театра-Театра» Валентин Белоусов

С 1980 года служил в Пермском академическом театре драмы. Многие пермяки запомнят особый «белоусовский колорит» — возможность моментально переходить от иронии к драматизму, сочетать психологическую достоверность и эксцентрику. Это позволяло Валентину Николаевичу обогащать роли неожиданным содержанием, которых в его творческой биографии на пермской сцене насчитывается более 40 — от Устина в «Поднятой целине» Михаила Шолохова до Шеллоу в «Виндзорских насмешницах» Уильяма Шекспира.