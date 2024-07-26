В возрасте 78 лет скончался актер пермского «Театра-Театра» Валентин Белоусов

Пермский академический «Театр-Театр» 26 июля сообщил о кончине в возрасте 78 лет заслуженного артиста России Белоусова Валентина Николаевича. Один из самых звездных актеров театра скончался после длительной болезни. На его сцене он сыграл более 40 ролей.
Валентин Белоусов родился 19 декабря 1945 года в Куйбышеве. Свою театральную жизнь он начал в Куйбышевском театре с 1965 года рабочим сцены и артистом вспомогательного состава. После окончания Куйбышевского музыкального училища по специальности «Актер драматического театра» в 1971 году работал актером в театрах Хабаровска, Владивостока, Орла.
С 1980 года служил в Пермском академическом театре драмы. Многие пермяки запомнят особый «белоусовский колорит» — возможность моментально переходить от иронии к драматизму, сочетать психологическую достоверность и эксцентрику. Это позволяло Валентину Николаевичу обогащать роли неожиданным содержанием, которых в его творческой биографии на пермской сцене насчитывается более 40 — от Устина в «Поднятой целине» Михаила Шолохова до Шеллоу в «Виндзорских насмешницах» Уильяма Шекспира.
Валентин Белоусов один из немногих пермских актеров известен по ролям в кино — «Руки вверх», «Хлеб — имя существительное», «Житие Александра Невского», «Болевой прием».
В 1996 году за заслуги в области искусства Валентину Николаевичу Белоусову присвоили почетное звание «Заслуженный артист России».
«Светлая память Валентину Николаевичу Белоусову, блистательному характерному артисту и достойному человеку. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам», — говорится в некрологе «Театра-Театра».
Открытое прощание с актером состоится на большой сцене Театра-Театра в понедельник, 29 июля. О времени сообщат дополнительно.
Это вторая потеря пермского театра за несколько последних дней: 23 июля ушла из жизни народная артистка России, ведущая актриса Пермского академического Театра-Театра Лидия Александровна Аникеева.