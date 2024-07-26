27 и 28 июля перекроют движение на кольце Мира-Подбельского в Братске

С 9:30 и до 18:00 27 и 28 июля 2024 года на кольце Мира-Подбельского в Братске будет запрещено движение всех транспортных средств. Связано это с проведением ремонтных дорог. Место работ посетил мэр Братского района Сергей Серебренников. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
Сейчас асфальтом и бетоном покрыли 85% проезжей части. На кольце займутся выравниванием сложных участков. Работы достаточно сложные, поэтому проводить их в ночное время суток нет возможности. Общественный транспорт изменит свой маршрут.
— Троллейбусное движение будет осуществляться с 6 до 9 и с 18 до 22 по маршрутам 2 т, 3 т, 5 т. Транспортное движение утром и во второй вечерний пик мы троллейбусами доставляем работников до работы и обратно. В период пика у нас будет усилен маршрут № 1, будет выпущено 6 машин по этому маршруту. Маршрут № 2 ходить не будет. Маршрут № 4 запустим от ПЛ-24 через телецентр и потом на Янгеля мы повернем на комсомольскую к военкомату на БЛПК. И в обратном направлении также, чтобы город не оставлять без транспорта. Остальные автобусы ходят в своем рабочем режиме по улице Комсомольской, — рассказала заведующая отделом транспорта Евгения Чайкисова.
Сейчас на дорогах полностью меняют асфальтовое покрытие, заменяют бортовой камень, ремонтируют подходы, наносят дорожную заметку, устанавливают пешеходные ограждения и многое другое. Как только завершат работы на улице Мира, перейдут на Порожскую дорогу. Участок в девять км планируют закончить уже в этом году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 17 нарушителей выявили в Иркутской области во время проверки мототранспорта.