27 и 28 июля перекроют движение на кольце Мира-Подбельского в Братске

— Троллейбусное движение будет осуществляться с 6 до 9 и с 18 до 22 по маршрутам 2 т, 3 т, 5 т. Транспортное движение утром и во второй вечерний пик мы троллейбусами доставляем работников до работы и обратно. В период пика у нас будет усилен маршрут № 1, будет выпущено 6 машин по этому маршруту. Маршрут № 2 ходить не будет. Маршрут № 4 запустим от ПЛ-24 через телецентр и потом на Янгеля мы повернем на комсомольскую к военкомату на БЛПК. И в обратном направлении также, чтобы город не оставлять без транспорта. Остальные автобусы ходят в своем рабочем режиме по улице Комсомольской, — рассказала заведующая отделом транспорта Евгения Чайкисова.