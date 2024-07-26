В Перми с 29 июля пройдут новые отключения горячей воды

В Перми продолжают проводить опрессовку тепловых сетей. Сейчас работы завершены для 391 участка теплосетей. Гидравлические испытания трубопроводов отопления и горячего водоснабжения выполняются во всех районах краевой столицы.
На следующей неделе Пермский филиал «Т Плюс» приступит к новому этапу работ. С 29 июля по 16 августа 2024 гидравлические испытания стартуют на теплосетях в микрорайонах Новый Крым, Плоский, Свердлова и Центр. На время проведения работ в сотнях домов запланированы отключения горячей воды. График отключений с адресами домов можно посмотреть в нашем материале по ссылке.
Напомним, о сроках отключения горячей воды жителей обязаны информировать управляющие компании и ТСЖ. Максимальный срок отключения горячего водоснабжения не должен превышать две недели.