В Перми с 29 июля пройдут новые отключения горячей воды

На следующей неделе Пермский филиал «Т Плюс» приступит к новому этапу работ. С 29 июля по 16 августа 2024 гидравлические испытания стартуют на теплосетях в микрорайонах Новый Крым, Плоский, Свердлова и Центр. На время проведения работ в сотнях домов запланированы отключения горячей воды. График отключений с адресами домов можно посмотреть в нашем материале по ссылке.