Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ice Spice выпустила дебютный альбом «Y2K!»

Хип-хоп-артистка Ice Spice представила свою первую полноформатную пластинку «Y2K!». Релиз состоялся через полтора года после выхода ее прорывного EP «Like..?».

Источник: Звук

Хип-хоп-артистка Ice Spice представила свою первую полноформатную пластинку «Y2K!». Релиз состоялся через полтора года после выхода ее прорывного EP «Like..?».

В студийник вошли 10 песен длительностью всего 23 минуты, в том числе четыре уже знакомых слушателям сингла: Did It First, Phat Butt, Think U the Shit (Fart) и Gimmie a Light. В записи приняли участие Трэвис Скотт, Gunna и Central Cee.

Энергичный, остроумный и порой непристойный альбом сочетает в себе хип-хоп, дрилл и электронику. Сама Ice Spice отметила, что это «одна из ее лучших работ».

Ранее стало известно, что рэперша сыграет в новом фильме Спайка Ли «Рай и ад».