На 15 пляжах Самарской области опасно купаться из-за плохих показателей воды

В Самарской области снова проверили воду на пляжах. По данным на 25 июля, на 15 пляжах обнаружены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
— В Самаре плохая вода оказалась на пляжах 1-й, 2-й, 4-й очереди набережной, в районе Загородного парка и улицы Советской Армии. В Тольятти лучше не купаться на пляже Волжский замок и Итальянском пляже, — рассказали в пресс-службе.
Также не очень хорошие показатели воды выявлены в Жигулевске на пляже в микрорайоне Моркваши, на муниципальных пляжах «Екатериновка» и «Васильевка», в городе Отрадный, а также в Сызрани на пляжах 1-й и 2-й, пляже в Октябрьске. При этом возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям.
На всех организованных пляжах регулярно ведется лабораторный контроль за состоянием воды и песка. Всего исследована 51 проба воды на санитарно-химические показатели, 204 — на микробиологические, 29 — на вирусологические показатели, 48 — на паразитологические.