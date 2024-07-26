На 15 пляжах Самарской области опасно купаться из-за плохих показателей воды

Также не очень хорошие показатели воды выявлены в Жигулевске на пляже в микрорайоне Моркваши, на муниципальных пляжах «Екатериновка» и «Васильевка», в городе Отрадный, а также в Сызрани на пляжах 1-й и 2-й, пляже в Октябрьске. При этом возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям.