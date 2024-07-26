Зоны трезвости появятся в Екатеринбурге

Зоны трезвости планируется разместить на расстоянии не менее 100 м до детских, образовательных и спортивных учреждений. Кроме того, рабочая группа займется борьбой с курением и вредным питанием. Вредные привычки и нездоровая пища, как полагают в рабочей группе, являются главной причиной преждевременной смерти екатеринбуржцев.