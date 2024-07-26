Зоны трезвости появятся в Екатеринбурге

Зоны трезвости планируется разместить на расстоянии не менее 100 м до детских, образовательных и спортивных учреждений. Кроме того, рабочая группа займется борьбой с курением и вредным питанием. Вредные привычки и нездоровая пища, как полагают в рабочей группе, являются главной причиной преждевременной смерти екатеринбуржцев.
В начале июля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выступил за создание трезвых городов в Свердловской области. Архипастырь признался, что его беспокоят позиции Свердловской области в «алкогольных» рейтингах. Регион выбыл из топа-20 самых трезвых и опустился, по разным данным, на 50−75 места.
По мнению митрополита, расширение «территорий трезвости» помогло бы исправить ситуацию. В России уже существуют так называемые «трезвые села»: в этих населенных пунктах действуют специальные программы по пропаганде здорового образа жизни и «возрождению духовно-нравственных ценностей». Митрополит предложил распространить этот проект и на свердловские города.