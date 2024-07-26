Самара оказалась самым зеленым городом России

Самара возглавила топ самых зеленых городов России. 74% жителей города довольны уровнем его озеленения. Опрос проводили в крупнейших городах страны.
Вместе с Самарой в топ-3 самых зеленых городов оказались Екатеринбург результатом 72% и Новосибирск, который набрал 69%.
Большинство участников опроса хотели бы иметь возле дома сквер или парк. Но при этом далеко не для всех важен уровень озеленения при выборе жилья. Если выбор стоит между большим количеством зелени вокруг и транспортной доступностью, то чаще всего люди делают выбор в пользу транспорта.
Опрос об удовлетворенности количеством зелени в города проводили в рамках проекта «Сохрани лес», об этом пишут Известия.