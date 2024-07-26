Самара оказалась самым зеленым городом России

Большинство участников опроса хотели бы иметь возле дома сквер или парк. Но при этом далеко не для всех важен уровень озеленения при выборе жилья. Если выбор стоит между большим количеством зелени вокруг и транспортной доступностью, то чаще всего люди делают выбор в пользу транспорта.