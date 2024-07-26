В пяти районах области и в Тольятти временно отключат свет с 29 по 31 июля

29.07.2024 года с 09−00 до 11−00 (местного времени) на 30 минут и с 15−00 до 18−00 (местного времени) на 30 минут.
Ставропольский район:
с. Сосновка, с. Ташелка, п. Менжинский, с. Верхний Сускан (полностью);
29.07.2024 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Новая Крымза (полностью).
29.07.2024 года с 14−00 до 17−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Кооперативная, д. 87/1, 87/2);
29.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
г. о. Тольятти:
с. Новоматюшкино (полностью);
29.07.2024 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Алексеевский район:
с. Герасимовка (ул. Слободская, ул. Вишневая, ул. Тракторная, ул. Запрудная, ул. Школьная, ул. Молодежная);
29.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Кошкинский район:
Погрузная Железнодорожная станция (ул. Рабочая, ул. Заводская).
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
с. Берёзовка.
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
с. Кубань Озёро.
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
с. Идея.
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Кошкинский район район:
д. Титовка.
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Кошкинский район район:
с. Старая Ивановка.
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Кошкинский район район:
д. Седовка.
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Кошкинский район район:
д. Ягодиновка.
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Кошкинский район район:
с. Верхнее Степное.
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Кошкинский район район:
д. Балтика.
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Кошкинский район район:
д. Рахмановка.
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Кошкинский район район:
п. Графский.
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Кошкинский район район:
с. Киевка.
30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
г. о. Тольятти:
с. Новоматюшкино (полностью);
31.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
г. о. Тольятти:
с. Новоматюшкино (полностью);
08.08.2024 года с 10−00 до 14−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Комсомольская, д. 1−47, ул. Кооперативная, д. 1−60, д. 61−85 (нечетная сторона), д. 102−103, д. 116, ул. Красное поселение, д. 2−16 (четная сторона), ул. Ленина, д. 1−67, д. 68−78 (четная сторона), ул. Нагорная, д. 1−25 (нечетная сторона), ул. Первомайская, д. 30а, д. 71а, Пролетарская д. 1−35, ул. Рабочая, д. 1−13, ул. Центральная, д. 3, д. 26−30 (четная сторона), ул. Рабочая, д. 1−13 (нечетная сторона), ул. Советская, д. 1−89, д. 92−116 (четная сторона), ул. Степана Разина, д. 1−27, д. 28−48 (четная сторона), Строительная 1, ул. Центральная, д. 2−22, д. 32−48 (четная сторона));
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.