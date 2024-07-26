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В пяти районах области и в Тольятти временно отключат свет с 29 по 31 июля

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» — «Самарские РС» неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

29.07.2024 года с 09−00 до 11−00 (местного времени) на 30 минут и с 15−00 до 18−00 (местного времени) на 30 минут.

Ставропольский район:

с. Сосновка, с. Ташелка, п. Менжинский, с. Верхний Сускан (полностью);

29.07.2024 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новая Крымза (полностью).

29.07.2024 года с 14−00 до 17−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Кооперативная, д. 87/1, 87/2);

29.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

г. о. Тольятти:

с. Новоматюшкино (полностью);

29.07.2024 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Герасимовка (ул. Слободская, ул. Вишневая, ул. Тракторная, ул. Запрудная, ул. Школьная, ул. Молодежная);

29.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Кошкинский район:

Погрузная Железнодорожная станция (ул. Рабочая, ул. Заводская).

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

с. Берёзовка.

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

с. Кубань Озёро.

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

с. Идея.

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Кошкинский район район:

д. Титовка.

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Кошкинский район район:

с. Старая Ивановка.

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Кошкинский район район:

д. Седовка.

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Кошкинский район район:

д. Ягодиновка.

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Кошкинский район район:

с. Верхнее Степное.

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Кошкинский район район:

д. Балтика.

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Кошкинский район район:

д. Рахмановка.

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Кошкинский район район:

п. Графский.

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Кошкинский район район:

с. Киевка.

30.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

г. о. Тольятти:

с. Новоматюшкино (полностью);

31.07.2024 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

г. о. Тольятти:

с. Новоматюшкино (полностью);

08.08.2024 года с 10−00 до 14−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Комсомольская, д. 1−47, ул. Кооперативная, д. 1−60, д. 61−85 (нечетная сторона), д. 102−103, д. 116, ул. Красное поселение, д. 2−16 (четная сторона), ул. Ленина, д. 1−67, д. 68−78 (четная сторона), ул. Нагорная, д. 1−25 (нечетная сторона), ул. Первомайская, д. 30а, д. 71а, Пролетарская д. 1−35, ул. Рабочая, д. 1−13, ул. Центральная, д. 3, д. 26−30 (четная сторона), ул. Рабочая, д. 1−13 (нечетная сторона), ул. Советская, д. 1−89, д. 92−116 (четная сторона), ул. Степана Разина, д. 1−27, д. 28−48 (четная сторона), Строительная 1, ул. Центральная, д. 2−22, д. 32−48 (четная сторона));

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.

ЖКХ