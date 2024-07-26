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Иван Кротт рассказал, как омичам получить бесплатные школьные рюкзаки

Всего их заготовлено больше 20 тысяч.

Источник: Om1.ru

Областные власти подготовили для первоклассников подарок — бесплатные рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей. Их получат дети, впервые отправляющиеся на учёбу о всех школах — и городских, и сельских, и даже частных. Такое поручение дал губернатор Виталий Хоценко.

Всего будет подготовлено 24,5 тысячи комплектов, сейчас идёт их закупка. На эти цели выделили почти 130 миллионов рублей, а поступить все рюкзаки, ориентировочно, должны к середине августа. Вручать же их будут на торжественных линейках, которые пройдут в омских школах 2 сентября.

«Специально записываться на получение рюкзаков не нужно, мы распределим их по спискам первоклашек, которые пойдут учиться в школы», — подчеркнул министр образования Иван Кротт.

Вместе с каждым рюкзаком первоклассники получат дневник, тетради с обложками, пенал, карандаши, фломастеры, пластилин и другие полезные вещи — всего 46 предметов.

образование