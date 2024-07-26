Иван Кротт рассказал, как омичам получить бесплатные школьные рюкзаки

Всего будет подготовлено 24,5 тысячи комплектов, сейчас идёт их закупка. На эти цели выделили почти 130 миллионов рублей, а поступить все рюкзаки, ориентировочно, должны к середине августа. Вручать же их будут на торжественных линейках, которые пройдут в омских школах 2 сентября.