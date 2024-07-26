68-летняя учительница перевела мошенникам 1,3 млн в Братске

Как она рассказала в полиции, сначала в мессенджере она получила сообщение от якобы своего руководителя. Номер был незнакомый, но на фотографии был именно он. Пострадавшей написали, что сейчас проводится проверка образовательной организации по факту незаконного начисления зарплаты в двойном размере. После мошенники позвонили с другого номера и представились полицейскими. Они внушили ей, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для «предотвращения» данного действия она перевела все накопления на счет обманщиков.