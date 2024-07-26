68-летняя учительница перевела мошенникам 1,3 млн в Братске

В Братске 68-летняя учительница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей, более 800 тысяч из них она оформила в кредит. Следователи завели уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Об этом КП-Иркутск рассказали в МВД России «Братское».
Как она рассказала в полиции, сначала в мессенджере она получила сообщение от якобы своего руководителя. Номер был незнакомый, но на фотографии был именно он. Пострадавшей написали, что сейчас проводится проверка образовательной организации по факту незаконного начисления зарплаты в двойном размере. После мошенники позвонили с другого номера и представились полицейскими. Они внушили ей, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для «предотвращения» данного действия она перевела все накопления на счет обманщиков.
— Только за минувшие сутки четверо братчан обогатили телефонных преступников почти на 3,5 млн рублей. Так, 63-летняя и 72-летняя пенсионерки «продлили» срок действия договора об оказании услуг сотовой связи на сумму свыше миллиона рублей. Еще один 45-летний потерпевший лишился около 900 тысяч рублей при попытке заработка на инвестициях, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
В полиции напоминают, что сотрудники гос учреждений, сотовых компаний и банков не звонят людям и не просят перевести деньги на другой счет. Так поступают только мошенники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе в ДТП погибло три человека.