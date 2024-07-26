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На казанском рынке выявили 15 нелегальных мигрантов

В Казани полицейские в ходе рейда на одном из рынков города выявили 15 мигрантов, находящихся в стране нелегально. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Источник: пресс-служба МВД Татарстана

В ходе рейда полицейские проверили 60 мигрантов. В отношении нелегальных мигрантов полицейские составили протоколы о правонарушениях по ст. 18.8, 18.10, 18.11 и 18.20 КоАП РФ.

Шесть нелегалов отправили в отдел полиции № 9 «Сафиуллина» для дальнейшего рассмотрения материалов в Приволжском районном суде Казани.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по установлению представителей юридических лиц, которые допустили нарушения, не проверив законность осуществления иностранцами трудовой деятельности.

24 июля полицейские также выявили 23 мигранта, нарушивших миграционное законодательство, 22 июля — 14, а 19 июля — 21 нелегала.