На 300 км региональных дорог власти потратят 500 миллионов леев

Также вырастут ассигнования в Фонд снижения энергетической уязвимости с целью компенсации энергозатрат, на выплату пособий при рождении ребенка из бюджета государственного социального страхования, в Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской среды, а также на обеспечение расходов на персонал в учебных заведениях и спортивных школах на местном уровне.