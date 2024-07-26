На 300 км региональных дорог власти потратят 500 миллионов леев

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Парламент на заседании в четверг внес изменения в показатели бюджета на текущий год в разделах доходов, расходов и дефицита.
Депутаты проголосовали в третьем чтении за проект поправок к закону о государственном бюджете на 2024 год.
Так, госбюджет на текущий год будет установлен в размере 65 830,54 миллиона леев по доходам, 82 608,34 миллиона леев по расходам. Дефицит составит 16 777,8 миллиона леев.
Увеличение ассигнований запланировано на здравоохранение, социальное страхование, образование, инфраструктуру и сельское хозяйство.
В частности, увеличиваются ассигнования в дорожный фонд на ремонт и содержание национальных и региональных дорог. Около 500 миллионов леев выделено на начало строительства 300 километров региональных трасс.
Также вырастут ассигнования в Фонд снижения энергетической уязвимости с целью компенсации энергозатрат, на выплату пособий при рождении ребенка из бюджета государственного социального страхования, в Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской среды, а также на обеспечение расходов на персонал в учебных заведениях и спортивных школах на местном уровне.