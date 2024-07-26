Туроператор оценил доступность парка «Новый Херсонес»

— Интерес просто огромный. Наш пост в соцсети Вконтакте, а это далеко не самая «продающая» соцсеть, набрал почти 20 тысяч просмотров, — сообщила Бараухина. — Люди задают много вопросов, их интересует, где парк находится, какие там парковки, часы работы, платно или бесплатно, что будет выставляться. Я была удивлена масштабами этого комплекса. Впечатления сопоставимы с теми, которые производит храм Вооруженных сил в Московской области. Ничего подобного раньше не было в Крыму.
30 июля «Новый Херсонес» будет открыт в тестовом режиме. На территории 22,4 гектара построены три крупных музея: христианства, Крыма и Новороссии, античности и Византии, паломнические центры с комфортными номерами, амфитеатр на 1200 мест, храм-парк под открытым небом, детские площадки, фонтаны, места для отдыха и прогулок. На некоторых объектах еще ведутся работы, их планируют завершить в течение двух месяцев. В частности, пока не открыта экспозиция музея античности и Византии, а также реконструированный квартал древнего Херсонеса.
В парке запланированы три входа, сейчас открыты два из них: со стороны Детской школы искусств (улица Надежды Островской) и с улицы Ерошенко. Там же находятся бесплатные парковки. Впрочем, они уже сейчас заняты транспортом, поэтому автовладельцев просят оставлять машины в других местах и добираться на общественном транспорте. К парку «Новый Херсонес» ходят три городских автобуса.
— Вопрос парковок для экскурсионных автобусов пока открыт, — говорит Светлана Бараухина. — Парковка около школы искусств неудобна для большого автобуса, а если приедут сразу несколько, то им там не развернуться. Нам сообщили, что будет еще парковка на улице Древней. Но я думаю, люди даже согласятся пройти 500 метров пешком от места, где их высадит автобус, уедет, а потом вернется и заберет, потому что объект того стоит.
Посещение территории парка бесплатное, это снизит стоимость экскурсионных поездок. Также бесплатно можно посетить музей христианства. В музеи Крыма и Новороссии, античности и Византии билеты, по предварительным данным, будут стоить 500 рублей.
— В первое время я буду предлагать обзорный вариант с бесплатной экскурсией по территории «Нового Херсонеса» и посещением музея христианства с аудиогидом, а дальше самостоятельный осмотр, — говорит гид. — В дальнейшем под групповые и корпоративные заявки будут также предложения с посещением платных объектов, чтобы люди могли выбрать интересные для себя объекты просмотра.
Также эксперт рассказала, что в «Новом Херсонесе» уже проводят аттестацию экскурсоводов, около 80 человек проходят обучение по внутренним стандартам парка. Затем будет возможность пройти аттестацию у экскурсоводов, которые захотят сами привозить группы и водить по территории.
— На сегодняшний день экскурсии по территории бесплатные, а также нам разрешают самим водить группы, — говорит Бараухина. — Экспозиции в музее античности и Византии, а также в музее Крыма и Новороссии будут платными со штатными экскурсоводами.
В парке в дальнейшем откроются кафе, рестораны, сувенирные лавки, а также дом вина с дегустациями.
— Многие спрашивают, почему такая трактовка, почему будет винный дом, — добавляет гид. — Объясняем людям, что Херсонес и вино неразрывные понятия, его изготовляли у нас на полуострове издревле, о чем свидетельствуют найденные археологические артефакты. И винный дом будет как раз рассказывать о культуре виноделия и винопития. Рестораны и кафе также нужны для удобства гостей. Территория настолько огромная, что на осмотр может уйти весь день, и выезжать на обед в город будет затруднительно.
Что известно о «Новом Херсонесе».
Историко-археологический парк «Новый Херсонес» построен рядом с музеем-заповедником «Херсонес Таврический» в память о крещении в этом месте святого князя Владимира. Строительство заняло год и 8 месяцев. Площадь территории — 22,4 гектара, общая площадь зданий — 144 тысячи квадратных метров. В парке высажено 40 тысяч деревьев и кустарников, установлено более 100 скульптур. Для музеев закуплено 2500 единиц современного мультимедийного оборудования.