Туроператор оценил доступность парка «Новый Херсонес»

— Вопрос парковок для экскурсионных автобусов пока открыт, — говорит Светлана Бараухина. — Парковка около школы искусств неудобна для большого автобуса, а если приедут сразу несколько, то им там не развернуться. Нам сообщили, что будет еще парковка на улице Древней. Но я думаю, люди даже согласятся пройти 500 метров пешком от места, где их высадит автобус, уедет, а потом вернется и заберет, потому что объект того стоит.