Казахстанский пенсионер на велосипеде добрался из Актау до Парижа

— Можно сказать, что поездка на Олимпиаду — это моя мечта. Когда я был молод, шансов не было, но теперь пришло время, и я принял такое решение. Дождь, пересечение границы, проезд по городу отнимают время, но тем не менее я добился своего, — сказал велосипедист.