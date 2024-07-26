Казахстанский пенсионер на велосипеде добрался из Актау до Парижа

Раббим Борашев преодолел более 5000 км, и финишировал на Триумфальной арке, где его торжественно встретил коллектив Посольства Казахстана в Париже и французские общественные деятели.
— Можно сказать, что поездка на Олимпиаду — это моя мечта. Когда я был молод, шансов не было, но теперь пришло время, и я принял такое решение. Дождь, пересечение границы, проезд по городу отнимают время, но тем не менее я добился своего, — сказал велосипедист.
Сначала он с Актау доехал до Баку, затем пересек границу Грузии, в июне выехал в Турцию и проехал через Венгрию, Австрию и Германию, после чего добрался до Парижа.
Сам Раббим Борашев до пенсионного возраста работал в строительной фирме, в последние годы увлекся велосипедом и даже участвовал в нескольких велосипедных гонках.