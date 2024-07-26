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Казахстанский пенсионер на велосипеде добрался из Актау до Парижа

Казахстанский велопутешественник Раббим Борашев отправился из Актау на велосипеде в Париж, чтобы поддержать соотечественников на Олимпиаде 2024, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Раббим Борашев преодолел более 5000 км, и финишировал на Триумфальной арке, где его торжественно встретил коллектив Посольства Казахстана в Париже и французские общественные деятели.

— Можно сказать, что поездка на Олимпиаду — это моя мечта. Когда я был молод, шансов не было, но теперь пришло время, и я принял такое решение. Дождь, пересечение границы, проезд по городу отнимают время, но тем не менее я добился своего, — сказал велосипедист.

Сначала он с Актау доехал до Баку, затем пересек границу Грузии, в июне выехал в Турцию и проехал через Венгрию, Австрию и Германию, после чего добрался до Парижа.

Сам Раббим Борашев до пенсионного возраста работал в строительной фирме, в последние годы увлекся велосипедом и даже участвовал в нескольких велосипедных гонках.