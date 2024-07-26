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В Воронеже поставили второй памятник святителю Митрофану

Новый монумент, изображающий беседу епископа Митрофана Воронежского с Петром Первым, торжественно открыли на Адмиралтейской площади.

Источник: Правительство Воронежской области

Он занял место рядом с берегом, недалеко от Успенского храма, где святитель нередко служил в период строительства кораблей на Воронежской верфи. Он был сподвижником царя и благословлял многие его начинания.

Проект мемориала отобрали на всероссийском конкурсе, где победила скульптор из Москвы Ирина Макарова.

— Благодарю каждого, кто помог появлению памятника: воронежцев, которые делали пожертвования, трудовые коллективы, меценатов. Особое спасибо нашим белорусским друзьям и деловым партнерам, которые внесли существенный вклад.

отметил Александр Гусев
губернатор

Глава региона подчеркнул, что такая активность благотворителей свидетельствует о популярности святителя Митрофана и о том, что идеалы добра, нравственности и просвещения не теряют актуальности.

— Уверен, скульптура станет очередной точкой притяжения горожан и гостей Воронежа, — добавил Гусев.

монументы