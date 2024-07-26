Разгребли свалку в бухте Заворотная Ольхонского района

— Свалка в бухте Заворотная — одна из проблемных и труднодоступных. Чтобы ее убрать, необходимо было добираться 200 км по воде по Байкалу до самой бухты от Малого моря. Доставлять технику и вывозить мусор пришлось на барже, — сказал заместитель председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин.