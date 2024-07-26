Разгребли свалку в бухте Заворотная Ольхонского района

В Ольхонском районе ликвидировали свалку из крупногабаритного мусора объемом 1037 кубометров. Мусор скопился по вине предприятия, которое занималось добычей микрокварцита. Но участке в пол гектара валялись металлические конструкции и емкости, также стояла грузовая техника. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
Лесной комплекс заключил договор с организацией, которая делала промер глубин и подготавливала плана участка водного пути Байкала в бухте Заворотная. Делалось это для вывоза отходов с побережья. Также подрядчик досрочно убрался и вывез мусор с захламленной территории.
— Свалка в бухте Заворотная — одна из проблемных и труднодоступных. Чтобы ее убрать, необходимо было добираться 200 км по воде по Байкалу до самой бухты от Малого моря. Доставлять технику и вывозить мусор пришлось на барже, — сказал заместитель председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин.
Сейчас продолжают уборку мест, где несанкционированно складировали твердые коммунальные отходы. Всего за 2024 год было вычищено 39 несанкционированных свалок, 30 из них находятся на Байкале. Мусор валялся на площади 17,71 га, а его объем составил 971,4 кубических метров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 70 кг оборудования для майнинга нашли у туриста из Китая в Иркутской области.