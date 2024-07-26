Какие фестивали пройдут летом 2024 года в Крыму

Фестиваль начнется с премьеры спектакля «Грозовой перевал» по мотивам романа Эмили Бронте в исполнении Севастопольского театра оперы и балета. Ведущие партии исполнят известный танцовщик Сергей Полунин и балерина МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Рыжкова. С 1 по 4 августа в город русских моряков приедет Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева с программой «Классика Игоря Моисеева», в которой сочетаются классический балет и фольклорные мотивы. А 8 и 9 августа на фестивале выступит Театр Олега Табакова со спектаклем «Матросская тишина».