В Звуке эксклюзивно вышла первая часть фэнтези-цикла «Препараторы»

По сюжету произведения континент Кьертания окутала «таинственная и смертельная Стужа». В ней обитают снитиры — необыкновенные существа, живущие сразу в двух слоях реальности, Мире и Душе. Охота на снитиров доступна только препараторам, обладающим уникальными физическими свойствами. Три новичка-охотника Сорта, Ульм и Миссе отправляются на обучение этой работе и вынуждены преодолеть множество испытаний.