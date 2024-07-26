В Звуке эксклюзивно вышла первая часть фэнтези-цикла «Препараторы»

В HiFi-стриминге Звук состоялась премьера аудиоверсии фэнтези-бестселлера «Препараторы. Зов ястреба» Яны Летт. В честь выхода аудиокниги от издательства «ВИМБО» в пространстве СТУДИО прошла презентация, погрузившая гостей в волшебный мир Стужи.
По сюжету произведения континент Кьертания окутала «таинственная и смертельная Стужа». В ней обитают снитиры — необыкновенные существа, живущие сразу в двух слоях реальности, Мире и Душе. Охота на снитиров доступна только препараторам, обладающим уникальными физическими свойствами. Три новичка-охотника Сорта, Ульм и Миссе отправляются на обучение этой работе и вынуждены преодолеть множество испытаний.
На мероприятии в СТУДИО команда Звука с помощью декораций, спецэффектов и диджитал-инсталляций воссоздала атмосферу двойственной реальности, окруженной Стужей. На презентации присутствовала автор книги Яна Летт, подписавшая издание всем желающим.
Яна призналась, что сомневалась, будут ли интерпретации актеров в аудиоверсии «Препараторов. Зов ястреба» соответствовать ее задумке. Однако, по словам писательницы, «все совпало идеально». Героев книги озвучили Лиза Янковская, Артем Быстров, Анастасия Скорик, Александр Гаврилин и Анастасия Шумилкина.
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