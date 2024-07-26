Специалисты минприроды подтвердили гибель рыбы в одном из прудов Ростова

Ранее сообщалось о заморах рыбы в Северном водохранилище Ростова-на-Дону и в реке Быстрой Морозовского района. Напомним, одной из причин гибели рыбы в летний период оказывается снижение количества кислорода в воде. Такие случаи отмечаются почти каждый год, чаще всего в мелких и зарастающих водоемах.