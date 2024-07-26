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Специалисты минприроды подтвердили гибель рыбы в одном из прудов Ростова

Гибель рыбы произошла в одном из прудов Ростова, специалисты уже провели проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, в районе улицы Рахманинова, произошла гибель рыбы. Это после выездного обследования подтвердили в минприроды региона.

— Зафиксировали замор небольшого количества рыбы. Результаты уже направили в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства для установления причины произошедшего, — рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Теперь специалисты также собираются нанести профилактический визит на расположенное неподалеку производство.

Ранее сообщалось о заморах рыбы в Северном водохранилище Ростова-на-Дону и в реке Быстрой Морозовского района. Напомним, одной из причин гибели рыбы в летний период оказывается снижение количества кислорода в воде. Такие случаи отмечаются почти каждый год, чаще всего в мелких и зарастающих водоемах.

экология