Специалисты минприроды подтвердили гибель рыбы в одном из прудов Ростова

В Ростове-на-Дону, в районе улицы Рахманинова, произошла гибель рыбы. Это после выездного обследования подтвердили в минприроды региона.
— Зафиксировали замор небольшого количества рыбы. Результаты уже направили в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства для установления причины произошедшего, — рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Теперь специалисты также собираются нанести профилактический визит на расположенное неподалеку производство.
Ранее сообщалось о заморах рыбы в Северном водохранилище Ростова-на-Дону и в реке Быстрой Морозовского района. Напомним, одной из причин гибели рыбы в летний период оказывается снижение количества кислорода в воде. Такие случаи отмечаются почти каждый год, чаще всего в мелких и зарастающих водоемах.