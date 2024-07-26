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Marvel показала злодея нового фильма «Фантастическая четверка» на Comic-Con

Американская студия Marvel на выставке Comic-Con 2024 с помощью дронов и фейерверков показала злодея нового фильма «Фантастическая четверка». Им оказался Галактус.

«Он голоден», — указано в публикации студии с кадрами шоу в соцсети X (бывш. Twitter) от 26 июля.

Президент Marvel Studios и главный креативный директор Marvel Кевин Файги в ходе Comic-Con сказал присутствующим подождать определенного времени, а затем посмотреть на небо над PetCo Park.

«Большое шоу дронов сформировало образ Галактуса в небе. Фиолетовый большой злодей поднялся над бейсбольным стадионом San Diego Padre, прежде чем дроны снова собрались в логотип «Фантастической четверки», сопровождаемый фейерверком», — пишет Entertainment Weekly.

Журнал напоминает, что роль злодея в предстоящем фильме исполнит Ральф Айнесон. Главными героями «Фантастической четверки» станут Педро Паскаль (Рид Ричардс/Мистер Фантастика), Ванесса Кирби (Сьюзан Шторм/Невидимая женщина), Джозеф Куинн (Джонни Шторм/Человек-факел) и Эбон Мосс-Бахрах (Бен Гримм/Существо). В актерский состав также входят Пол Уолтер Хаузер и Джон Малкович в нераскрытых ролях.

Marvel объявила о перезагрузке «Фантастической четверки» в декабре 2020 года. Выход фильма запланирован на 2025-й.