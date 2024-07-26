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Историко-художественный музей в Калининграде хотят сделать модным местом

Историко-художественный музей в Калининграде после капитального ремонта открыл третий этаж.

Источник: Янтарный край

Профильный министр Андрей Ермак оценил обновленное выставочное пространство — более 1200 квадратных метров.

Выставочные залы музея приведены к единообразному стилю и обновлено внутреннее убранство. На третьем этаже планируется открыть детский центр и экспозиционно-выставочные залы. В обновленном пространстве прошел модный показ совместной коллекции с калининградским брендом одежды.

Ермак отметил, что обновленное пространство будет интересно использоваться. В планах — реконструкция первого этажа здания. По его словам, музей хочет быть открытым и модным местом для всех.

выставки и музеи