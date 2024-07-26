На Горьковском шоссе установят первый из пяти надземных пешеходных переходов

Сегодня ночью на пересечении улиц Кулахметова, Фрунзе и Болотникова в Казани будут устанавливать первый из пяти запланированных надземных пешеходных переходов. Работы проведут в рамках реконструкции Горьковского шоссе, благодаря которой на магистрали будет бессветофорное движение.
«За четыре часа, с полуночи до 4:00, бригадам необходимо демонтировать контактную линию троллейбуса, поставить пролетное строение надземного перехода и заново собрать контактную линию. На это время будет введено ограничение движения транспорта», — сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.
Сейчас строители подготавливают пролетные строения, чтобы потом приступить к их установке. Отметим, что работы пройдут в три этапа, поэтому дорогу перекроют в ночное время 27, 28 и 29 июля. Проезжая часть будет недоступна на следующих участках:
в районе дома № 13 по ул. Фрунзе (в направлении движения в сторону ул. Восстания);
вблизи здания № 13а по ул. Болотникова (в направлении движения в сторону ул. Лазарева).
Игорь Саляхутдинов добавил, что для установки перехода специально выбрано позднее время — это позволит не создавать пробки в городе и не мешать водителям передвигаться. Объехать участки при движении в центр Казани можно по улицам Можайской, Светлой, Лазарева, а при выезде из города — по улицам Кулахметова, Сабан, Восстания.
Напомним, реконструкцию Горьковского шоссе планируется завершить к ноябрю. На магистрали возведут пять надземных и три подземных пешеходных перехода, реконструируют по одному надземному и подземному переходу, построят три разворотные петли, тоннель и эстакаду.
Благодаря расширению магистрали с четырех до шести полос в два раза увеличится автомобильный трафик, а улучшения смогут почувствовать порядка 140 тыс. жителей Кировского района, Салават Купере, Залесного и Юдино. По окончании работ пропускная способность 11,5-километровой дороги увеличится почти в два раза до 11 тысяч автомобилей в час. Протяженность съездов и местных проездов составит 6,5 км. Также предусмотрено обустройство тротуара шириной 3−4,5 м и велодорожки шириной 1,5 м.
Ранее сообщалось об ограничении движения на других участках Горьковского шоссе, улиц Болотникова и Фрунзе на время установки надземных пешеходных переходов. Ознакомиться с ними можно по ссылке.