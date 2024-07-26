На Горьковском шоссе установят первый из пяти надземных пешеходных переходов

Благодаря расширению магистрали с четырех до шести полос в два раза увеличится автомобильный трафик, а улучшения смогут почувствовать порядка 140 тыс. жителей Кировского района, Салават Купере, Залесного и Юдино. По окончании работ пропускная способность 11,5-километровой дороги увеличится почти в два раза до 11 тысяч автомобилей в час. Протяженность съездов и местных проездов составит 6,5 км. Также предусмотрено обустройство тротуара шириной 3−4,5 м и велодорожки шириной 1,5 м.