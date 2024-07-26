«Чтобы скрыть кости, надевала три пары колготок»: как из «живого скелета» мать двоих детей превратилась в фитоняшку

— Подруги постоянно подкалывали меня: анорексичка, тощая, худющая… Было обидно, но виду не показывала. Один муж всегда говорил, что я в любом виде красива. Наверное, это и помогло мне не утонуть в депрессии, — делится с корреспондентом КП-Иркутск 36-летняя Оюна Доржиева из Бурятии. Глядя на успешную красавицу, трудно поверить, что когда-то она была совершенно другой. При росте 167 сантиметров ее вес едва достигал 45-ти кило. Вид «живого скелета» не давал девушке спокойно смотреть в зеркало, а гардероб состоял только из закрытых и теплых вещей, ведь из-за болезненной худобы мерзла она даже летом.