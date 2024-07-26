«Чтобы скрыть кости, надевала три пары колготок»: как из «живого скелета» мать двоих детей превратилась в фитоняшку

— Подруги постоянно подкалывали меня: анорексичка, тощая, худющая… Было обидно, но виду не показывала. Один муж всегда говорил, что я в любом виде красива. Наверное, это и помогло мне не утонуть в депрессии, — делится с корреспондентом КП-Иркутск 36-летняя Оюна Доржиева из Бурятии. Глядя на успешную красавицу, трудно поверить, что когда-то она была совершенно другой. При росте 167 сантиметров ее вес едва достигал 45-ти кило. Вид «живого скелета» не давал девушке спокойно смотреть в зеркало, а гардероб состоял только из закрытых и теплых вещей, ведь из-за болезненной худобы мерзла она даже летом.
«Комсомолке» Оюна рассказала свою откровенную историю борьбы за собственные здоровье и счастье.
— Мама говорила, что чуть ли не с первого дня моего рождения мы постоянно кочевали по больницам. — вспоминает жительница Улан-Удэ. — Самыми слабыми у меня были желудок и кишечник. Постоянно мучили отравления. Особенно организм реагировал на «молочку» и мучное, но никто этого тогда не понимал. Врачи прописывали таблетки и диеты, но как только лечение заканчивалось, вновь начинались проблемы.
Девочка подросла и окрепла, но всегда оставалась худенькой. Все списывала на генетику, мол, фигура досталась от мамы. Да и чувствовала себя Оюна хорошо — в детсаду и школе любила выступать на сцене и обрела мечту стать артисткой. Окончив школу в родном селе Улюн Баргузинского района, девушка переехала в столицу республики и поступила в колледж, чтобы получить образование оперной певицы. Вскоре в общей компании она познакомилась с будущим супругом.
— Мне было всего 18 лет, ему — 21, но мне почему-то казалось, что он станет хорошим мужем и отцом, — смеется Оюна Доржиева. — В общем, намерения у нас были серьезными. Я забеременела первенцем и за 9 месяцев набрала всего 10 кило. В роддом уезжала примерно 63 килограмма. Из них 2,5 — был сынишка.
Пара радовалась появлению здорового первенца. Начались родительские будни. К тому же нужно было обживать новый дом, настраивать быт и продолжать учиться. За полгода молодая мамочка похудела на 18 килограммов. Только сейчас сибирячка понимает, что причиной этого мог быть стресс.
— На носу была дипломная работа, и я просто потеряла голос. Молчала три месяца. Из-под кожи стали проглядываться кости, щеки впали, страдала от головокружения, постоянного чувства усталости и раздражительности. Спустя год после рождения сына навалились финансовые проблемы. Было необходимо выплачивать кредиты, а певице хора платили копейки. Пришлось устроиться работать официанткой, затем я продавала телефоны. Так начала ненавидеть свою внешность и то, как складывается жизнь.
Чтобы выглядеть менее худой, Оюне приходилось надевать по три пары колготок, а иногда и по две пары штанов. Также от комплексов спасали кофты свободного кроя. Исправить ситуацию девушка пыталась с помощью сладкого и жирного. Объедаясь вредной едой, она надеялась хоть немного поправиться. Но стрелка весов стояла на месте.
— В итоге у меня начались боли в желудке и проблемы с пищеварением, — вспоминает Оюна. — В 25 лет я родила дочь. После второй беременности приступы изжоги и боли участились. В сумке постоянно носила обезболивающие, но менять образ жизни даже не думала. Привыкла запивать все пилюлями.
Свое отношение к здоровью сибирячка поменяла, когда врачи поставили диагноз — гастрит. В 2016 году подруга предложила ей вступить в клуб здорового образа жизни, в котором состояли женщины, желающие привести свое тело в порядок. Оюна согласилась и загорелась идеей правильного питания. А также стала заниматься спортом, не выходя из дома — по видео в интернете.
— Я прошла полный чек-ап организма и узнала, каких витаминов мне не хватает. К тому же, оказалось, что у меня непереносимость глютена и требуется лечение щитовидной железы.
Сибирячка полностью отказалась от сахара, прекратила зависать в соцсетях и начала соблюдать режим: ложиться спать не позже 22:00 и вставать в 7:00. Так за два года она достигла желаемого результата. В 2018 году ее вес перевалил за 50 килограммов.
— Все изменила болезнь. После поездки в Горно-Алтайск, где я простудилась, у меня заподозрили туберкулез. К счастью этот диагноз не подтвердился. Обследования показали воспаление в легком. Понадобилась операция. Затем на протяжении двух лет ежедневно требовалось пить кучу антибиотиков. Произошел откат, и я вернулась к тому, с чего начала.
Но Оюна не сдалась. Женщина вновь встала в строй и добилась фигуры мечты. Пройдя курсы по нутрициологии и добавив постоянные занятия со спортивным тренером, она самостоятельно составила для себя здоровое меню. Как итог: +13 кило мышечной массы и практически идеальные параметры 85−62−95. А вместе с красивым рельефным телом сбылась еще одна мечта. Теперь топы, короткие юбки и обтягивающие платья не роскошь, а привычная для красотки одежда.
Сегодня Оюна Доржиева мама 15-летнего сына и 10-летней дочери, известный в Улан-Удэ консультант по питанию и начинающий блогер. К сожалению, сохранить брак супругам не удалось. В этом году пара официально рассталась, но сохранила хорошие отношения. Сердце роковой брюнетки свободно.
— Хотелось бы встретить заботливого мужчину, увлеченного своими семьей и делом. Но не приемлю, чтобы у человека работа была превыше родных и любимых людей. Верю, что в отношениях оба должны смотреть в одну сторону.
За годы консультаций сибирячка помогла больше трех сотен женщин. Но практически каждая стремилась похудеть, а не набрать массу.
— Мечтаю помочь такой же девушке, как я. С такой же проблемой. Поделиться своим опытом и искренне поддержать, — признается Оюна.
Сибирячка набрала 13 килограммов и стала консультантом по питанию. Фото: личный архив.