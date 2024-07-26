В Воронеже временно изменятся 15 автобусных маршрутов

В субботу, 27 июля, в Советском районе Воронежа частично перекроют движение у стадиона «Факел» (Маршака, 1а). В связи с этим будут скорректированы 15 автобусных маршрутов, предупредили в городской администрации в пятницу, 26 июля. Автобусы направят:
- № 12, 54, 72 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;
- № 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
- № 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
- № 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
- № 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;
- № 95 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
- №С70, 20, 40, 70, 88, 52, 27 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.
— Также перевозчики ориентированы на усиление транспортной работы после завершения матча, — подчеркнули в мэрии.
Движение автотранспорта запретят на участке улицы Писателя Маршака — от дома № 18а до пересечения с улицей Домостроителей. Ограничения будут действовать с 7:00 субботы до 1:00 воскресенья, 28 июля.
Как уже писало РИА «Воронеж», в субботу «огнеопасные» в первом матче на новом стадионе встретятся с тольяттинским «Акроном». Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Игра пройдет в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Рассудит матч Евгений Буланов. Ассистентами главного арбитра станут Егор Болховитин и Наиль Сейфетдинов.