В Воронеже временно изменятся 15 автобусных маршрутов

В субботу, 27 июля, в Советском районе Воронежа частично перекроют движение у стадиона «Факел» (Маршака, 1а). В связи с этим будут скорректированы 15 автобусных маршрутов, предупредили в городской администрации в пятницу, 26 июля. Автобусы направят: