Певица Дженнифер Лопес хранит на видном месте свадебное фото с Беном Аффлеком

16 мая Аффлека и Лопес снова сфотографировали вместе на мероприятии в Лос-Анджелесе, куда актер приехал, чтобы поддержать супругу и ее 16-летнюю дочь Эмму. Правда, источник People утверждал, что муж и жена приехали порознь — хотя обручальные кольца были на месте. Собеседники издания также рассказали, что Аффлек живет отдельно, а День матери (12 мая) Джей Ло провела в одиночестве. В тот же день издание TMZ сообщило, что Аффлека часто видят в арендованном доме в Брентвуде — и похоже, что он ночует там ежедневно. Так что слухи о том, что супруги разъехались, подтвердились.