Певица Дженнифер Лопес хранит на видном месте свадебное фото с Беном Аффлеком

В последний раз Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обсуждали с прессой свои отношения в феврале 2024 года. Говоря о своем музыкальном фильме «Это я. Сейчас» (This Is Me… Now: A Love Story), артистка рассуждала о том, как муж вдохновлял и поддерживал ее в процессе съемок.