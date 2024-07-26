Шесть омских автобусов будут временно ходить по измененному маршруту в воскресенье

— по маршруту № 25 с улицы Гагарина по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую, с правым поворотом на улицу Пушкина, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект Карла Маркса, по Комсомольскому мосту, по улицам Гагарина и Интернациональной с осуществлением остановки автобусов на ООТ «Дом Туриста» и «Госпиталь», далее — по утвержденной схеме;