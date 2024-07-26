Шесть омских автобусов будут временно ходить по измененному маршруту в воскресенье

В воскресенье, 28 июля, шесть омских автобусов на два часа временно изменят схему движения, сообщили в дептрансе.
В центре Омска в День Крещения Руси перекроют для движения транспорта улицы Ленина (от Интернациональной до Короленко, включая Соборную площадь), Герцена (от Интернациональной до Ленина, включая площадь Победы).
Ограничения будут действовать в этом день с 10:00 до 12:00 часов. Ниже приводим схему изменений.
— по маршруту № 25 с улицы Гагарина по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую, с правым поворотом на улицу Пушкина, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с правым поворотом на проспект Карла Маркса, по Комсомольскому мосту, по улицам Гагарина и Интернациональной с осуществлением остановки автобусов на ООТ «Дом Туриста» и «Госпиталь», далее — по утвержденной схеме;
— по маршруту № 28 с моста имени 60-летия Победы по улицам Фрунзе с осуществлением остановки автобусов на ООТ «Ул. Тарская», с правым поворотом на улицу Герцена, с правым поворотом на улицу Интернациональную, далее — по утвержденной схеме, посадка пассажиров будет осуществляться на ООТ «Ул. Фрунзе»;
— по маршруту № 34 с улицы Герцена с левым поворотом на улицу Фрунзе с осуществлением остановки автобусов на ООТ «Флагман», с правым поворотом на улицу Гусарова, с правым поворотом на улицу Герцена, далее — по утвержденной схеме, посадка пассажиров будет осуществляться на ООТ «Флагман» по улице Герцена;
— по маршруту № 62 до ООТ «КДЦ “Маяковский” с осуществлением разворота под мостом имени 60-летия Победы и остановки на ООТ “Библиотека им. Пушкина”, далее — по улицам Интернациональной, Гагарина;
— по маршруту № 73 с улицы Красный Путь по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса и далее по утвержденной схеме, в обратном направлении — без изменения схемы движения;
— по маршруту № 94 с моста имени 60-летия Победы по улице Фрунзе с осуществлением остановки автобусов на ООТ «Ул. Тарская», с левым поворотом на улицу Герцена, далее — по утвержденной схеме маршрута, в обратном направлении — без изменения схемы маршрута.
Омичей просят заранее планировать свои маршруты с учетом временных изменений.